"Vai bērna dzimšanas apliecībā var norādīt tēvu, kurš ir miris?" jautā topošā māmiņa
"Uzzināju, ka esmu stāvoklī pēc bērna tēva nāves. Vai pastāv iespēja bērna dzimšanas apliecībā norādīt viņu kā bērna tēvu? Kas tam ir nepieciešams?" jautā topošā māmiņa Jekaterina.
Civillikuma 146. pants noteic, ka par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums).
Bērna izcelšanos no tēva, kas ir laulībā vai ir bijis laulībā ar bērna māti, apstiprina ieraksts laulību reģistrā.
No šī izriet, ka tad, ja vecāki ir bijuši laulībā, un nav pagājušas vairāk kā 306 dienas no laulātā nāves līdz bērna piedzimšanai, reģistrējot bērna dzimšanas faktu, kā bērna tēvs imperatīvi tiek norādīts mirušais laulātais.
Savukārt, ja vecāki nav bijuši savstarpējā laulībā, vai tiesa atzinusi, ka bērns nav cēlies no viņa mātes vīra, minētajā situācijā bērna izcelšanās no tēva pamatojas uz paternitātes noteikšanu tiesas ceļā.
Ņemot vērā, ka bērna tēvs ir miris, bērna māte, aizbildnis vai arī bērns pats pēc pilngadības sasniegšanas var prasīt tiesas ceļā (sevišķā tiesāšanās kārtībā) konstatēt paternitātes faktu.
Tādējādi, lai bērna dzimšanas apliecībā kā tēvu ierakstītu personu, kura ir mirusi, tiesā jāsniedz prasības pieteikums par juridiskā fakta konstatēšanu. Pieteikumā norāda, kādam nolūkam pieteicējam nepieciešams konstatēt attiecīgo faktu. Prasības pieteikumam jāpievieno pierādījumi, kas apliecina, ka mirusī persona ir bērna tēvs.