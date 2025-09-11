Aprit 10 gadi, kopš Latvijā piedzima pirmais bērns ar ģenētiskā testa palīdzību
Šogad aprit desmit gadi, kopš Latvijā piedzima pirmais bērns, kurš radīts ar ģenētiskās testēšanas – PGT‑A (pirmsimplantācijas ģenētiskā testēšana uz aneuploidijām) – palīdzību. Šī embrija ģenētiskā veselības pārbaudes metode palīdz būtiski palielināt veiksmīgas grūtniecības iespējamību un vesela bērna piedzimšanu tiem pāriem, kuri bērnu radīšanā izmanto medicīniskās apaugļošanas iespējas. Ik gadu šīs ģenētiskās testēšanas metode palīdz ap 300 ģimenēm radīt bērnus.
“2014. gadā mūsu komanda pirmo reizi veica embrija transfēru ar pārbaudītu ģenētisko materiālu sadarbībā ar molekulārajiem ģenētiķiem, un 2015. gadā ar PGT‑A metodes palīdzību Latvijā piedzima pirmais bērns ne tikai Baltijā, bet visā Ziemeļeiropā,” stāsta Violeta Fodina, medicīnas zinātņu doktore, klīnikas “iVF Riga” vadītāja, reproduktoloģe un ginekoloģe-dzemdību speciāliste.
Kopš tā laika saskaņā ar “iVF Riga” Ģenētikas centra statistiku, pielietojot PGT‑A metodi medicīniskās apaugļošanas (IVF) procesā, ik gadu pasaulē nāk 300 bērni. Šī ģenētiskās testēšanas metode ļauj pārbaudīt embriju ģenētisko veselību, ievērojami palielinot iespēju veiksmīgi iestāties grūtniecībai un sagaidīt bērniņu, vienlaikus samazinot ģenētisko patoloģiju risku. Tas nozīmē, ka veiksmīga grūtniecība izdodas jau pēc pirmā IVF mēģinājuma, izvairoties no atkārtotas olnīcu stimulācijas, papildu procedūrām, emocionālā stresa un finansiālajiem izdevumiem.
“Mūsu darbs nav tikai par skaitļiem un procentiem – tas ir par ģimenēm, viņu laimi un nākotni. Ģenētiskā testēšana, ko veicam tepat uz vietas, tajā skaitā PGT‑A, ir pagrieziena punkts, kas reāli maina simtiem mūsu pacientu dzīves – ļauj radīt bērnus tiem, kuri to ļoti vēlas, taču bez medicīniskas palīdzības tas nav iespējams,” turpina Dr. Fodina. “Daudzām sievietēm izdodas palikt stāvoklī jau ar pirmo mēģinājumu, saglabājot veselību un līdzekļus. Katrs bērniņš, kas nāk pasaulē ar mūsu palīdzību, ir aizkustinošs sākums jaunai ģimenei.”
Ģenētiskā testēšana īpaši nozīmīga ir tiem cilvēkiem, kas ir riska grupās. PGT-A palīdz gadījumos, kad iepriekš bijušas atkārtotas pārtrauktas grūtniecības, arī kad sievietei ir vairāk nekā 35 gadi un vīrietim pāri 40, ja ir problēmas ar spermatozoīdu kvalitāti vai skaitu, ir izmainīts vecāku (viena vai abu) kariotips vai ja vairāki iepriekšējie IVF mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Ģenētiskā testēšana ļauj ārstiem izvēlēties embrijus ar visaugstāko veselības potenciālu, samazināt riskus un palīdzēt vecākiem piepildīt viņu sapni par bērnu.
Šodien, kad daudzas ģimenes bērnu radīšanu izvēlas atlikt uz vēlāku vecumu, ģenētiskās testēšanas metodes kļūst par izšķirošu instrumentu. Pēc “iVF Riga” aprēķiniem aptuveni 20% sieviešu reproduktīvajā vecumā Latvijā nepieciešama medicīniskā apaugļošana, un PGT‑A metode šajā kontekstā kļūst par īpaši nozīmīgu risinājumu, palīdzot samazināt emocionālo un fizisko slogu, kā arī paātrināt ceļu uz veiksmīgu grūtniecību.
Klīnikā arī norāda uz satraucošu tendenci – neskatoties uz 21.gadsimta iespējām un informācijas pieejamību, sabiedrībā joprojām trūkst informācijas par reproduktīvo veselību un pieejamajām iespējām, kā arī dažādi aizspriedumi bieži kavē ģimenes laikus pieņemt lēmumu par ārstēšanos. Dr.Fodina uzsver: “Šie šķietami sarežģītie jautājumi un procesi patiesībā skar nozīmīgu sabiedrības daļu, tāpēc par reproduktīvo veselību un iespējam ir svarīgi runāt. Sevišķi apstākļos, kad demogrāfiskā situācija ir vēsturiski zemākajā punktā. Zinātne un mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju piepildīt ģimenes sapni – sagaidīt bērniņu, taču ir arī svarīgi nepalaist garām laiku, kad tas vēl fizioloģiski ir iespējams.”
Kopš 2014. gada iVF Riga Ģenētikas centrs, ko izveidoja Dr. Violeta Fodina, ir veicis vairāk nekā 11 000 PGT‑A testu. Ģenētikas centrs Rīgā ir vienīgais šāda veida centrs Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā, un ārstēšanos klīnikā Rīgā veic pacienti no 40 pasaules valstīm.