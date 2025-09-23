Nākamgad gaidāmas izmaiņas bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstos
Nākamgad bērna piedzimšanas pabalstu cels līdz 600 eiro jeb par 178,83 eiro, bet bērna kopšanas pabalstu jaunajiem vecākiem - līdz 298 eiro jeb par 127 eiro, vienlaikus saglabājot vecāku pabalstu 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem, informē Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Aiga Isajeva.
Salīdzinoši šogad vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro.
Savukārt bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz pusotram gadam šobrīd ir 171 eiro. Politiķi sola turpmāk šo pabalstu pārskatīt ik pēc diviem gadiem. Pabalsta saņēmējiem palielināsies arī sociālās apdrošināšanas iemaksas apdrošināšanas stāža uzkrāšanai pensijām, bezdarbam un invaliditātei, jo iemaksas tiks veiktas no paaugstinātā pabalsta apmēra, skaidro LM.
Vienlaikus paredzēts, ka ģimenes valsts pabalstu izmaksās arī par bērniem vecumā no 16 līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, kuri studē koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē, tostarp studējošajiem ārvalstīs. Šobrīd šo pabalstu maksā tikai, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
Nākamgad tiks saglabāts vecāku pabalsts 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem, kuri bērna kopšanas laikā ir nodarbināti un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātie. Tam papildu piešķirti 7,7 miljoni eiro. Ieviešot šīs izmaiņas šogad, politiķi solīja izvērtēt, vai tās devušas rezultātu, un pēc tam sniegt vērtējumu par nepieciešamību tās saglabāt.
Vienlaikus 24 miljoni eiro novirzīti audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu palielināsies līdz divkāršam Civillikumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēram atkarībā no bērna vecuma - 390 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem vai 468 eiro mēnesī par bērnu no septiņiem līdz 17 gadiem. Attiecīgi šogad tiek izmaksāti 215 eiro par bērnu līdz sešiem gadiem un 258 eiro par bērnu no septiņiem līdz 17 gadiem.
Vienlaikus atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu būs 298 eiro mēnesī, un to pārskatīs ik pēc diviem gadiem. Šogad tā noteikta 54,07 eiro apmērā.
Līdztekus tiks nodrošinātas arī sociālās garantijas nestrādājošiem aizbildņiem, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas no 171 eiro pensiju, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanas stāža uzkrāšanai.
Adopcijas pabalsts palielināsies līdz Civillikumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēram atkarībā no bērna vecuma - 195 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem vai 234 eiro par bērnu septiņu līdz 17 gadu vecumā. Šogad šis apmērs ir attiecīgi 107,5 eiro un 129 eiro.
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi neatkarīgi no bērna vecuma būs 70% no valstī vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas jeb 1041 eiro. Salīdzinājumam šogad minimālais šīs atlīdzības apmērs ir 171 eiro.
Savukārt vienreizējā atlīdzība par bērna adopciju pieaugs līdz 2433 eiro iepretim 1422,87 eiro patlaban.
Tikmēr audžuģimenēm atlīdzība par pienākumu pildīšanu būs 298 eiro, un to pārskatīs ik pēc diviem gadiem, tiks saglabāti esošie koeficienti par divu vai trīs bērnu aprūpi, kā arī būs papildu koeficienti par lielāku skaitu bērnu aprūpi. Šogad noteiktais apmērs ir 171 eiro par viena bērna aprūpi.
Specializētajām audžuģimenēm atlīdzība sasniegs 1560 eiro. Papildus 2026.gadā pakāpeniski tiks ieviesti jauni atbalsta pakalpojumi, tostarp atelpas brīdis, civiltiesiskā un veselības apdrošināšana, informē LM.
Tāpat palielināsies valsts kompensācijas pašvaldībām bērna uzturēšanas pabalstu audžuģimenēs pārskatīšanai, nosakot uztura pabalsta minimālo apmēru divkāršā Civillikumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā atkarībā no bērna vecuma - 390 eiro par bērnu līdz sešiem gadiem vai 468 eiro par bērnu septiņu līdz 17 gadu vecumā. Šogad šo pabalstu summa noteikta attiecīgi 215 eiro un 258 eiro par bērnu līdz sešiem gadiem vai no septiņiem līdz 17 gadiem.
Vienlaikus piešķirti papildu 6 miljoni eiro, lai nodrošinātu integrētu hospisa aprūpes mājās pakalpojumu pilngadīgām personām un atbalstu viņu ģimenes locekļiem, kā arī 3,2 miljoni eiro, lai sniegtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām un vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Plānots, ka šī papildu nauda ļaus saglabāt sniegto pakalpojumu apjomu 2025.gada līmenī un novērsīs rindu veidošanos.
Savukārt vairāk nekā 29 miljoni eiro paredzēti veselības jomai un sociālo pakalpojumu pieejamībai - gan mātes un bērna veselības uzlabošanai, gan aprūpei mājās pakalpojumam, hospisa aprūpei un rehabilitācijas iespējām, skaidro LM.
Kā vēstīts, nākamā gada valsts budžeta valdības noteiktajām prioritātēm - drošībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem un izglītībai - plānots papildu finansējums 565,5 miljonu eiro apmērā, paredz valdības pirmdien atbalstītais Finanšu ministrijas (FM) informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028. gadam".
FM informē, ka no tā drošībai paredzēti 320,3 miljoni eiro, izglītībai - 45 miljoni eiro, ģimeņu ar bērniem atbalstam - 94,8 miljoni eiro, bet citiem pasākumiem - vēl 105,4 miljoni eiro. Lielākā daļa no papildu finansējuma valdības noteiktajām prioritātēm tiks nodrošināta, samazinot valsts budžeta izdevumus.
Pasākumiem, kas paredzēti atbalstam ģimenēm ar bērniem, 2026.gadā iecerēts papildu finansējums 94 miljonu eiro apmērā.
Papildu 17 miljoni eiro tiks novirzīti citiem prioritārajiem pasākumiem, tostarp 10 miljoni eiro - paliatīvās aprūpes nodrošināšanai, veicot politikas izmaiņas, un 3,2 miljoni eiro - sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
Atbalsts ģimenēm ar bērniem turpināsies arī nākamajos gados, jo 2027. gadā plānots papildu 88 miljonu eiro finansējums, bet 2028.gadā tas pieaugs vēl par 107 miljoniem eiro.