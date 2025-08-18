Jaunajiem vecākiem iespēja bezmaksas saņemt atbalstu mazuļa pirmajos mēnešos
Rūpes par jaundzimušo un jaunajiem vecākiem ir īpaši nozīmīgas pirmajos mēnešos pēc bērniņa nākšanas pasaulē. Lai šis laiks būtu mierīgāks un drošāks, rīdziniekiem tiek piedāvāta iespēja saņemt bezmaksas informatīvu un emocionālu atbalstu programmā "Piedzimstot bērniņam".
Programmu piedāvā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu.
Līgums ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju tika noslēgts 14. aprīlī, un līdz šim programmā pieteikušās 250 ģimenes. Piešķirtais finansējums ļauj sniegt šo atbalstu kopumā 500 ģimenēm, tāpēc aicinām pieteikties, kamēr vietas vēl ir pieejamas. Ja esat vecāki, kuriem nesen piedzimis bērniņš, vai pazīstat kādu, kam šis atbalsts varētu būt noderīgs, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju!
Programmā "Piedzimstot bērniņam" vecākiem ir iespēja tikties ar speciālistiem individuāli, kā arī piedalīties izglītojošās grupās kopā ar citiem jaunajiem vecākiem. Viņi var saņemt gan praktiskus padomus par mazuļa aprūpi, gan emocionālu atbalstu — par to, kā veidot ciešas attiecības ar bērniņu, saprast sevi kā vecākus un risināt ikdienas jautājumus ģimenē. Programmas mērķis ir palīdzēt veidot drošu un mīlošu saikni starp bērnu un vecākiem, lai mazulim būtu veselīga un droša vide augšanai un attīstībai.
Katrai ģimenei ir iespēja saņemt līdz 6 individuālajām konsultācijām. Individuālās konsultācijas parasti notiek ģimenes dzīvesvietā. Atbalstu vecākiem sniedz profesionāla vecāku emocionālā atbalsta speciāliste (PEP mamma). Individuālo konsultāciju laikā ar PEP mammu var pārrunāt savas pašsajūtas jautājumus – kā ir būt mammai un tētim, kādas grūtības ģimenē rada bērniņa piedzimšana, kā arī jebkuras svarīgas tēmas par mazuļa attīstību un aprūpi (zīdīšanu, pārmērīgu raudāšanu, miedziņu, dienas ritmu u.c.).
Pēc bērniņa piedzimšanas katrai ģimenei ir savi jautājumi un rodas dažādas situācijas, par kurām ir svarīgi runāt. Tieši tāpēc programmā "Piedzimstot bērniņam" jaunie vecāki var pārrunāt savas sajūtas un pieredzi ar PEP mammu — speciālisti, kas sniedz atbalstu un iedrošinājumu.
Līdz šim vecāki visbiežāk interesējušies par:
- bērna ikdienas aprūpi un ritmu,
- to, kā pielāgoties jaunajai dzīvei pēc dzemdībām,
- emocijām, kas rodas šajā laikā — īpaši par trauksmi un pārslodzi,
- to, ko nozīmē būt "labai mammai" vai "labam tētim",
- to, kā lūgt un pieņemt palīdzību, lai ikdiena kļūtu vieglāka.
Vecāku izglītojošās atbalsta grupas notiek gan klātienē, gan attālināti. Grupu nodarbību laikā vecāki iegūst zināšanas par dažādām ar bērna veselīgu attīstību un emociju regulāciju saistītām tēmām. Viņiem ir iespēja dalīties savā pieredzē, tikt uzklausītiem un saņemt atbalstu no grupas.
Dalībai programmā var pieteikties:
- ģimenes ar jaundzimušo vecumā līdz 4 mēnešiem;
- ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldības teritorijā.
- Ja vēlaties piedalīties, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu programmas mājas lapā www.sosbernuciemati.lv vai sazināties pa tālruni 27333100, vai rakstot uz e-pastu: piedzimstotberninam@sosbca.lv.
- Pēc pieteikuma saņemšanas līdz 8 darba dienu laikā PEP mamma sazinās ar anketas iesniedzēju, lai noslēgtu vienošanos par sadarbību, iepazītos un vienotos par turpmākām darbībām.
Programma jaunajiem vecākiem tiek finansēta no Rīgas pašvaldības budžeta.