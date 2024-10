“Viņa psiholoģiski nespēja tikt ar to galā,” glābējsilīte kļūst par pēdējo cerību krīzē nonākušām māmiņām un viņu mazuļiem

Atteikties no sava četrus mēnešus vecā bērniņa kāda mamma izlēmusi skaudra iemesla dēļ – mazulis pieteicies izvarošanas rezultātā. Lai kā sieviete centusies sadzīvot ar šo situāciju, tas tomēr nav izdevies. Bērniņam klāt pievienotajā vēstulē ar svarīgo informāciju par mazulim jau veiktajām vakcīnām bijis rakstīts arī, kā viņa šos četrus mēnešus, katru dienu skatoties uz savu bērnu, atcerējusies baiso notikumu un tamdēļ pieņēmusi lēmumu, ka bērnam būs labāk citur. “Viņa psiholoģiski nespēja tikt ar to galā,” Laura Zvirbule piebilst. Citā gadījumā glābējsilītē atstāta meitenīte, kuras mamma grūtniecības laikā uzzinājusi diagnozi – agresīvas formas ļaundabīgs audzējs. Daudzie izmeklējumi apliecinājuši, ka viņai nav iespēju izārstēties un viņai atlicis dzīvot pavisam maz. Sievietei jau bija dēls skolas vecumā, un vienīgais tuvinieks – viņas mamma ar maziem ienākumiem. Ja abi bērni pēc mammas nāves paliktu ar omīti, Bāriņtiesa pieņemtu lēmumu izņemt viņus no ģimenes. Lai viņas lielais dēls varētu palikt ar omīti, mamma izšķīrās par labu glābējsilītei, jo zināja, ka tad meitiņa nokļūs gādīgā ģimenē.