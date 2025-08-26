Kas jāzina, ja bērns vasarā strādāja, bet tagad atsāks mācības? Skaidro VID
Tuvojoties vasaras brīvlaika noslēgumam, kurā daudzi skolēni arī strādāja, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina par nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem tiem vecākiem, kam ir bērni vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot) un kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.
Ja bērns (līdz 19 gadu vecumam), kas mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ir strādājis tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam par šo periodu netika automātiski pārtraukta bērna atrašanās apgādībā. Tā automātiski turpināsies arī tad, ja bērns līdz 31. augustam (ieskaitot) pārtrauks darba attiecības un atsāks mācības. Valsts ieņēmumu dienests (VID) saņems šo informāciju no darba devēja un izglītības iestādes, līdz ar to vecākiem nekāda izziņa par to Valsts ieņēmumu dienestam nav jāsniedz.
Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecumam mācās un turpina strādāt arī mācību gada laikā, bērna atrašanās apgādībā no 1. septembra (vai no datuma, kad mācību gada laikā tiks uzsāktas darba attiecības) tiks pārtraukta automātiski.
Tādēļ brīdī, kad bērns mācību gada laikā pārtrauc strādāt un turpina tikai mācīties, vecākiem, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pašiem bērns jāatjauno apgādībā.
Ja bērns mācās ārvalsts mācību iestādē, vecākam par to algas nodokļa grāmatiņā jāpievieno arī izziņa. Savukārt, no Latvijas izglītības iestādēm VID informāciju saņem automātiski, tādēļ vecākiem izziņa nav jāsniedz.
Kopumā bērns var būt apgādībā vienam no vecākiem ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kamēr turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, nav reģistrējis saimniecisko darbību vai nesāk gūt ienākumus, kas pārsniedz 250 eiro mēnesī.
Šogad algas daļa, ko neapliek ar nodokļiem, ir 250 eiro mēnesī par katru apgādājamo personu.
VID aicina datus par apgādībā esošām personām atjaunot savlaicīgi, lai vecāku atalgojumam tiktu piemēroti attiecīgie nodokļa atvieglojumi. Taču jebkurā gadījumā nepiemērotos nodokļu atvieglojumus varēs saņemt nākamajā gadā, pēc 1. marta iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un visas darbības tajā veicamas elektroniski.
Plašāka informācija par algas nodokļa grāmatiņu un personām, kas var būt apgādājamie, pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa .
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni +37167120000 vai uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.