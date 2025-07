Slavenais gaišreģis Eižens Finks. Kas bija patiesība un kas - leģendas

Kāds doktors Šenks, kurš ārzemēs bija pazīstams kā okultās pasaules pētnieks, uzturējās Latvijā un uzzināja par Eižena Finka neparastajām medija spējām. Šenks sācis Eižena spējas izmantot savos priekšnesumos – viņš spēlējis vijoli, iemidzinot transā, un tad licis hipnotizētajam zēnam kāpt uz astoņas pēdas augstas šķēpu sētas un staigāt pa asmeņiem. “Kādā vakarā, kad atkal Šenka vijole vilinājusi Finku uz šķēpiem, to asmini sarkani krēslainā apgaismojumā mirdzējuši sevišķi kāri. Finks transā lēni kāpis pa trepēm uz augšu. Publika, elpu aizturēdama, sekojusi šausmīgam numuram. Zēna kājas pārgājušas vienreiz pāri asmiņu sētai. Finks nogriezies un balansēdams nācis atpakaļ. (..) Publika pie šī sirdi stindzinošā numura tikko valdījusies. Dažas dāmas sākušas uztraukties un ģībt. Izcēlies drusku troksnis. Finks atnācis pār šķēpiem jau līdz pusei, te piepeši tas atmodies, un tai pašā acumirklī šķēpi izdūrušies tam cauri un tas palicis karājoties. (..) Arī pēc šā atgadījuma Finks, lai gan lēni, tomēr atžirdzis. Rētas redzamas vēl šodien.”

Bija arī daudz publikāciju, kuru autori Finkam pārmeta cilvēku maldināšanu un aprakstīja anonīmu personu vizītes pie gaišreģa, kurās nekas jēdzīgs nav pateikts. Kas no tā taisnība, kas ne, to vairs neuzzināsim, bet arhīvu pētniecība ir lielisks veids, kā sajust tā laika elpu. Tā svarīga arī izdevniecības Jumava īpašniekam Jurim Visockim. Viņš kopā ar Pāvilu Raudoni sarakstījuši un laiž klajā grāmatu Finks un sargeņģelis. Juris Visockis tur ielicis daudz no sevis. Kādā brīdī pat sācis rakstīt pirmajā personā – it kā to stāstītu Finks.