Noklausies - aktieris Maksims Busels iedzied leģendāro Eižena Finka dziesmu no rokoperas "Sfinksa"

“Vienmēr esmu gribējis dziedāt latviešu valodā, un šī man dotā iespēja ir fantastiska. Esmu izredzēts, no sirds pateicīgs, satraukts un ārkārtīgi laimīgs, ka man ļauts izdzīvot šo abu autoru ģeniālo mākslas darbu. Nevaru sagaidīt, kad rokopera "Sfinksa" beidzot tiksies ar saviem skatītājiem”, saka Maksims Busels.

Maksims Busels iejūtas Eižena Finka lomā. (Foto: Publicitātes foto)

Savukārt jauniestudējuma režisore Rēzija Kalniņa atklāj: “Šobrīd atrodamies laikmeta griežos, kopš pandēmijas un kara sākuma esam neziņas posmā - kas būs tālāk? Šis darbs šodien “trāpa desmitniekā”, stāstot par katra indivīda izvēlēm, to, kā sistēma un sabiedrība spēj samalt vienu cilvēku kā graudu dzirnakmenī, bet dvēseli, kas Māras Zālītes libretā ir putna simbolā, iznīcināt nav iespējams.”

Jaunuzvedumam savus ceļa vārdus nodevis arī aktieris Ivars Stonins, kurš vairāk kā pirms 20 gadiem Nacionālajā teātrī spoži un neaizmirstami izdzīvoja Eižena Finka suģestējošo likteni: “Mana personīgā sajūta ir centrāli ap sajūtu “kur esmu es, viens bezgalīgā telpā, kur mūžīgs tukšums vakar, šodien, rīt... Tāds tukšums nepiepildāms, kuru spēj tikai mīlestība piepildīt...” Šī, manuprāt, ir koncentrētākā Finka izpausme uz papīra no Māras Zālītes. Precīzāk to nodefinēt pat nav iespējams. Vientulība – gribēta, negribēta, sevis vai citu radīta – ir burvīgs filtrs visam, ko sevī dziļi turam, perinām vai no sevis atlaižam. Vientulība kā uzticēšanās, ka viss norit tā, kā tam jānorit. Uzticēšanās un paļaušanās. Ļaut sev kā elpai būt, kā elpai eksistēt, kā elpai nodzīvot, kā elpai iztvaikot. Ļaušanās un uzticēšanās, ka caur tevi arī viss pārējais ieelpo un izelpo. Ļauj caur sevi plūst visuma elpai un to neaizturi..."

Rokoperas "Sfinksa" pirmizrāde gaidāma 22. februārī Rīgā, VEF Kultūras pilī. Eižena Finka lomā iejutīsies aktieris Maksims Busels, otrs Eižena Finka lomas atveidotājs būs aktieris un dziedātājs Emīls Kivlenieks. Finka sievas Annas lomā Beāte Zviedre, Finka mīļoto Alisi, Otto Švarca firmas mantinieci atveidos Anmary, Latvijas preses karalienes Emīlijas Benjamiņas lomā Antra Stafecka, Kaupēna mīļotā meitene Vallija - Elīna Bojarkina vai Austra Elza Kozuliņa, Pratinātājs ar četrām sejām – Latvijas drošības policists, vācu virsnieks, krievu čekists un pēckara LPSR milicis būs Atis Zviedris. Rokoperā svarīgās lomās arī Laura Erdlāne, Elizabete Zagorska, Edvards Grieze, Emīls Gilučs, Toms Kalderauskis, Artūrs Biķernieks, Sarma Liede, Zane Lazdiņa, Ralfs Puzāns, Patriks Tabaks un Voldemārs Rode. Pie taustiņiem Jānis Lūsēns, ģitāra – Aivars Gudrais, sitaminstrumenti – Harijs Gūtmanis, basa ģitāra – Jānis Lūsēns.

Rokoperas "Sfinksa" izrādes notiks: 22.02, 01.03, 10.04, 10.05 un 21.05 Rīgā, VEF Kultūras pilī, 24.02 Vidzemes koncertzālē "Cēsis", 02.03 Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars", 09.03 Jelgavas kultūras namā, 15.03 Valmieras kultūras centrā, 16.03 kultūras centrā "Siguldas devons", 17.03 Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti", 23.03 Latgales vēstniecībā "Gors", 04.04 un 05.04 Ogres kultūras centrā, 27.04 Limbažu kultūras namā, 28.04 Alūksnes kultūras centrā.