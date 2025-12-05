Jauns veikals Latvijā uzjundī spraigas diskusijas par PSRS "nostaļģijas nomocītajiem"; atvēršanas dienā cilvēki uz ielas stāv rindā
Daugavpilī, 18.novembra ielā 171 durvis vēris jauns pārtikas veikals "MixMarkt", liecina "Facebook" grupas "Daugavpils latvieši" publicētā informācija un foto. Vietējie iedzīvotāji pauž uzskatu, ka šeit tiek pārdotas preces "PSRS nostaļģijas nomocītajiem".
"Beidzot arī Daugavpils krieviem būs "savs" īpašs veikals pilsētā. Tā sortiments balstīts uz PSRS gadu deficītu, kas bija daudzu padomju cilvēku sapnis, kurš ar grūtībām "dabūts" uz galdiem parādījās vien īpašos svētkos.
Mūsdienu Latvijā tā ir ikdiena. Līdzīgi, kā PSRS laikā, nostaļgijas ietekmē, uz tā atklāšanu izveidojusies milzīga rinda jau ilgi pirms tā atvēršanas, lai uzzinātu, ko tur "dos" vai "izmetīs".
Tā kā veikals domāts daudzās valstīs svešumā dzīvojošiem krieviem, vairāki preču nosaukumi būs krievu valodā. PSRS gadu daugavpiliešiem savukārt jaunību atgādinās veikala vecais numurs - "109"," raksta grupas "Daugavpils latvieši" administrators.
Šis ieraksts plaši komentēts, daudzi norāda, ka preces citos šādos veikalos parasti bijušas no Ukrainas vai Latvijas.
- "Nezinu, kāpēc manā slejā parādījās šis ieraksts, nekad neesmu dzīvojusi Daugavpilī. Bet jau sen dzīvoju Itālijā un Itālijā ir daudz "MixMarkt" veikalu. Tie tiek pasniegti kā Austrumeiropas preču veikali, un neko Krievijā ražotu tur tiešām neesmu redzējusi, vismaz beidzamajos gados. Ir šis tas no Latvijas precēm (Laima, Jaunpils krējums, lietuviešu piena produkti, poļu skābie kāposti...) Pēdējā laikā tur daudz Ukrainas preču, ukraiņu bēgļi iepērkas. Tāpēc man šķiet dīvaini, ka Latvijā tas būs Krievijas preču veikals. Ceru, ka tā tomēr nebūs."
- "Jūs tiešām ticat, ka tā ir Ukrainas prece? Ne taču! Tas pats KF ražotais saturs, tik iepakojums IT KĀ no Ukrainas. Vācijā normāli veikali "MixMarkt". Dārgi gan, bet neko nepadarīsi. Caurmērā laba prece. Jā, Latvijas ražojumi arī, bet maz. Šprotes, krējums, kāds saldums. Labāk iepirkos tur, nekā Vācijas mārketos, -jūtams produktu neīstums, konservantu klatbūtne u.c."
- "Romā, manā tuvumā, ir "MixMarkt" veikals, kurā darbinieces, šķiet, ka vairākums ir ukrainietes (manā apkārtnē ir daudz ukraiņu sieviešu, kas 2022. gadā atbraukušas ar bērniem). Es nedomāju, ka viņas pieņemtu Krievijas preces, pārpakotu par Ukrainas un laimīgi tirgotu nost. Pirkusi esmu tikai zefīru kastē, bija rakstīts, ka ražots Ukrainā. Tā kā tur ir arī Latvijas preces, un Laimas zefīrs garšo un izskatās kā parasti, man nav nekāda pamata domāt, ka tur būtu krievu preces, kas tiek pārliktas citos iepakojumos un pārdotas kā ukraiņu vai vēl kas cits..."
- "Kam nepatīk, lai neiet uz tādu veikalu neviens nespiež."
