Somijā aizturētas trīs personas, kas Vecrīgā aplaupīja luksusa pulksteņu veikalu
Šī gada oktobrī Somijā tika aizturēti trīs no četriem organizētas noziedzīgās grupas dalībniekiem, kuri šī gada aprīlī Vecrīgā aplaupīja luksusa pulksteņu veikalu.
Noziedznieki tika aizturēti pateicoties Valsts policijas izmeklēšanai un starptautiskās sadarbības mehānismiem. Jau sākotnēji gūtā informācija likumsargiem radīja aizdomas, ka noziedznieki varētu būt ārvalstu pilsoņi, kas Latvijā ieradušies ar mērķi veikt noziedzīgo nodarījumu, līdz ar to Valsts policija īstenoja operatīvās darbības gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
Īstenojot starptautiskās sadarbības mehānismus, likumsargi noskaidroja, ka laupīšanu veica četri gados jauni vīrieši no Serbijas – vecumā līdz 30 gadiem.
Turpinot aktīvu sadarbību ar citām Eiropas Savienības valstīm, tostarp ar "Europol" un "Eurojust" sakaru virsnieku atbalstu, tika īstenotas virkne operatīvās un izmeklēšanas darbības, kas ļāva noskaidrot precīzu meklēto vīriešu atrašanās vietu un šī gada oktobrī trīs organizētās grupas dalībnieki tika aizturēti Somijā, savukārt ceturtais grupas dalībnieks šobrīd aizvien ir meklēšanā. Būtiski atzīmēt, ka aizturētās personas jau bija gatavojušās nākošās laupīšanas izdarīšanai analoģiskā veidā kā Latvijā, par ko arī ārvalstī sākts kriminālprocess.
Visi trīs aizturētie tika atzīti par aizdomās turētajiem un Rīgas pilsētas tiesa tām piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, kā arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra vīriešiem piemēroja Eiropas apcietinājuma lēmumus un šobrīd kompetentās iestādes ārvalstī risina jautājumu par personu izdošanu Latvijai kriminālvajāšanai. Izmeklēšana Latvijā saistībā ar noziedzīgo nodarījumu aizvien turpinās, vienlaikus noris izmeklēšana arī Somijā par gatavošanos līdzīga rakstura noziedzīgajam nodarījumam, kāds tika pastrādāts Latvijā.
Jau ziņots, ka šī gada 29. aprīlī gaišā dienas laikā organizēta, bruņota personu grupa aplaupīja Vecrīgas pulksteņu veikalu.
Bruņotās aupīšanas laikā, personas piedraudēja ar šaujamieroci, kā arī pielietoja fizisku spēku un piparu gāzi pret veikala darbiniekiem un apmeklētāju. Laupītājiem dažu minūšu laikā izdevās piesavināties ap 80 ekskluzīvu rokas pulksteņu, pēc kā viņi steigšus pameta notikuma vietu ar transportlīdzekli, kuram bija uzstādītas nozagtas numurzīmes.
Saņemot informāciju par noziedzīgo nodarījumu, Valsts policija nekavējoties uzsāka personu meklēšanas pasākumus, tostarp daļā Latvijas izsludinot plānu “Slazdi”, tomēr tie nevainagojās ar tūlītējiem panākumiem un laupītājiem izdevās aizmukt, kopumā veikalam nodarot zaudējumus ap 690 000 eiro apmērā.
Par noziedzīgo nodarījumu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde sāka kriminālprocesu atbilstoši Krimināllikuma 176. panta ceturtajai daļai par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus, ja tā izraisījusi citas smagas sekas un pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.