Andris Keišs par to, kas patiesi svarīgs bērna audzināšanā

Mana mamma tā ir darījusi, un par to esmu viņai ārkārtīgi pateicīgs. Mammas ietekme uz mani bijusi ļoti liela, to pat ir grūti formulēt. No viņas noteikti esmu mantojis rūpīgumu, atbildīgumu. Pats galvenais, ko mamma man iemācījusi, ir saimnieciskais solis – sekot līdzi, lai ir tīras drēbes, tīri nagi, tīra māja.