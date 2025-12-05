Traktora un auto sadursmes dēļ bloķēts autoceļš Liepāja-Rucava.
112
Šodien 14:55
Traktora un automašīnas sadursmes dēļ bloķēts autoceļš Liepāja-Rucava
Piektdienas pēcpusdienā traktora un automašīnas sadursmē uz autoceļa Liepāja-Rucava dzīvību zaudējis vieglā transportlīdzekļa vadītājs, informēja Valsts policijā.
Likumsargiem ziņots, ka Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts traktors un vieglais transportlīdzeklis. Operatīvie dienesti pašlaik strādā notikuma vietā, taču jau zināms, ka dzīvību zaudējis automašīnas vadītājs.
Satiksme avārijas vietā ir pilnībā bloķēta.
Bet Dienvidkurzemes novada Kalvenes pagastā, uz Liepājas šosejas, kravas transportlīdzeklis ir nobraucis no ceļa braucamās daļas un grāvī apgāzies. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā cietušu cilvēku nav.
Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā, satiksme ir iespējama pa vienu joslu.