Vizītē Indijā Putinam uzdod jautājumu, kas viņu pilnībā izsit no līdzsvara: "Nepieklājīgi un apkaunojoši"
Vizītes laikā Indijā Krievijas diktators Vladimirs Putins sniedza interviju vietējiem žurnālistiem. Sarunas laikā viņš saskārās ar vairāk kā vienu neērtu jautājumu.
Televīzijas kanāla "India Today" žurnāliste Gita Mohana Kremļa režīma vadītājam tieši pajautāja, kāpēc viņš sācis bombardēt Ukrainas krievvalodīgo iedzīvotāju mājas.
Viņa pastāstīja, ka apmeklējusi Luhanskas, Doneckas un Hersonas apgabalus, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, un cilvēki tur bijuši šokēti par to, ko dara Kremlis.
"Daudzas sievietes, ar kurām es runāju, bija šokētas. Ko jūs varat pateikt cilvēkiem Ukrainas austrumos?" žurnāliste vērsās pie diktatora.
Šāds jautājums viņu acīmredzami pārsteidza nesagatavotu. Izskatījās, ka diktators nebija gatavs tik asiem jautājumiem no tās valsts medijiem, kuru Maskava uzskata par "draudzīgu".
Viņš sāka mulst un sākumā izlikās, it kā nesaprastu jautājuma būtību. "Es nesapratu jautājumu. Ar ko viņi bija šokēti?" sacīja Putins.
Atbildot uz šo diktatora frāzi, žurnāliste vēlreiz atkārtoja savu jautājumu, pēc kā viņš sāka pārstāstīt jau daudzas reizes paša un citu Krievijas režīma pārstāvju izteiktos naratīvus, cenšoties attaisnot savus kara noziegumus.
Šis nebija vienīgais neērtais jautājumus, kuru uzdeva Indijas žurnāliste. Mohana lūdza Putinu novērtēt Indijas premjerministrus pēc tā, kurš pēdējo 25 gadu laikā visvairāk stiprinājis Indijas un Krievijas attiecības. Arī šis jautājums šķietami apstulbināja Putinu un viņš to nosauca par nepieklājīgu un apkaunojošu.
This FAILED WhatsApp “JOURNALIST” asked Putin to RATE Indian PMs in terms of who strengthened India-Russia relationship in the last 25 yrs.— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) December 5, 2025
Putin literally SNUBBED her. Called it INDECENT. Embarrassing!
Somebody PLEASE tell her, India’s relationship with Russia has been… pic.twitter.com/gONsHHYivM
Putins 4. un 5. decembrī pēc premjerministra Narēndra Modi uzaicinājuma apmeklēja Indiju 2025. Vizīte notika laikā, kad abu valstu attiecības atzīmē 25 gadu jubileju.
Vizītes galvenie uzdevumi un temati:
- Pastiprināt ekonomisko un tirdzniecības sadarbību - pārrunāt abu valstu sadarbība enerģētikā, rūpniecībā, loģistikā, lauksaimniecībā u.c.
- Apspriest aizsardzības sadarbību, militāro tehnoloģiju sadarbību un bruņojuma jautājumus - tostarp sarunas par modernizāciju un ieroču piegādēm.
- Apskatīt stratēģiskās partnerības statusu un ilgtermiņa sadarbības ceļus - gan politiskā, gan ekonomiskā, gan tehnoloģiskā un kultūras jomā.
- Runāt par globālajiem un reģionālajiem drošības jautājumiem - pasaules drošība, enerģētika, starptautiskā situācija.
Šī ir pirmā Putina vizīte Indijā kopš 2022. gada, kad Krievija sāka pilna mēroga karu Ukrainā.