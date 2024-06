Liela daļa alimentu nemaksātāju vairāk par trīs teikumiem nesaprot. Saruna ar Edgaru Līcīti

Vai jūs pats fiziski šos tēvus satiekat?

Tos, kas nāk ar mums uz kontaktu, satieku, jā. Diezgan daudz laika esam veltījuši tam, lai mēģinātu saprast, kāds tad ir vidējais uzturlīdzekļu nemaksātāja profils. Jo tas parāda, kur slēpjas problēma. Pamata parādnieki ir jauni vīrieši vecumā līdz 50 gadiem. Parāds nav lielāks par 10 000 eiro – tas nav mazs, bet nav arī milzīgs. Kā šis vīrietis izskatās un kā dzīvo: puse no parādniekiem (51%) ir ar sodāmību. Viņi ir veikuši noziedzīgus nodarījumus, un 41% no šiem vīriešiem ir piemērota brīvības atņemšana. 65% ir citas nedzēstas saistības – šo informāciju redzam no Kredītinformācijas biroja. Tāpat izpildlietu reģistrā redzam, ka parādniekiem ir arī citas aktīvas lietas – šobrīd ir vidēji 60 000 uzturlīdzekļu lietu, un šiem pašiem cilvēkiem, kopumā ņemot, ir vēl citas izpildlietas, un to ir vairāk nekā 200 000. Tātad citu lietu, neskaitot uzturlīdzekļu, viņiem ir trīsreiz vairāk.

Tas nozīmē: pat ja mēs paziņotu, ka tagad atlaižam visus parādus, tad reāli parādnieka dzīvē tas neko daudz nemaina, jo viņiem pārsvarā ir vēl citi parādi.

Tāds, lūk, statistiski izskatās vidējais parādnieks.