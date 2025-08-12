Par parādiem izsolē nonācis režisores Žaklīnas Cinovskas dzīvoklis
Pagājušajā nedēļā izsolē ar Rīgas apgabaltiesas noteikto sākumcenu 170 000 eiro nonāca režisorei Žaklīnai Cinovskai piederošais dzīvoklis Rīgā. Tas bijis kā ķīla vairākiem kredītiem, un nu izskatās, ka Žaklīnai savs mājoklis jāatstāj.
Žurnāls "Kas Jauns" jau 2021. gadā rakstīja, ka režisore nokļuvusi tiesu izpildītāju nagos un viņas konti ir bloķēti, jo Covid-19 apturētās uzņēmējdarbības televīzijā dēļ nācies iedzīvoties pamatīgos parādos. Toreiz gan Žaklīna bija cerību pilna, ka problēmu izdosies atrisināt un no dzīvokļa laukā viņu neviens nemetīs. Pirms diviem gadiem viņa teicās dzīvokli pārdot un doties prom no Latvijas. Tomēr šā brīža realitāte izrādījusies skarbāka: uzņēmējas īpašumu tiesu izpildītājs 4. augustā izlicis izsolē, pieteikšanās uz to tiks slēgta 24. augustā.
Žaklīnas Cinovskas dzīvoklis
Pēc vietnē izsoles.ta.gov.lv pieejamās informācijas, izsolē izlikti divi Žaklīnas dzīvokļi, kas atrodas Etnas ielā 8 Rīgā. Zemesgrāmatas dati liecina, ka īpašumu – 60 domājamās daļas no 1000 – Žaklīna par 8805 latiem nopirkusi no ēkas īpašnieka un nekustamo īpašumu uzņēmēja Edgara Šīna 1997. gadā. Dažādi hipotēkas līgumi attiecībā uz Žaklīnai piederošo nekustamo īpašumu Zemesgrāmatā parādās vairākkārt, daļa no tiem atzīmēti kā dzēsti, bet spēkā arvien (kopš 2007. gada) esošas rādās režisores saistības pret "Aizkraukles banku", "ABLV Bank" un akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija "Altum"". Bankā nostiprināto hipotēku apmērs bijis 71 793,18 lati (2007. gadā) un 78 000 eiro (2016. gadā), savukārt 2021. gadā šķīrējtiesa izdevusi izpildrakstu par 77 886,53 eiro piedziņu par labu aizdevējam "Altum".
Žaklīnas Cinovskas ballīte ar "Līvu" koncertu pagalmā
Ar Žaklīnu, kas pēdējos gadus daudz pavada Ukrainā, kur atbalsta draugus un filmās dokumentē kara šausmas, sazinājās arī žurnāls "Kas Jauns". No publiskiem komentāriem par savu sarežģīto situāciju režisore šobrīd atturas, vien neslēpj, ka tajā, kā process tiek virzīts, savā ziņā kļuvusi par negodprātīga aizdevēja upuri. “Diemžēl ne mana veselība, ne mans darbs Ukrainā, kur aizgāja bojā kolēģis un divi mani līdzproducenti ir mobilizēti, neļauj ar darbu man apmaksāt aizņēmumu. Tāpēc pirms gada, kā paši rakstījāt, gribēju pārdot dzīvokli, lai atdotu parādus. Bet šāda iespēja man tika liegta, jo plāns ir atņemt man visu īpašumu,” pauž Žaklīna, rēķinot, ka viņas šā brīža atlikušās parādsaistības ir 120 000 eiro "ABLV Bank" un 93 000 "Altum".