Šovu zvaigzne Magone sāk cīņu par alimentu piedziņu

Magonei vienreiz pietiek – viņa prasību par vairāk kā septiņu tūkstošu eiro lielo alimentu parādu piedziņu no Žaņa uzrakstījusi jau decembrī, bet vēl maijā no naudas nav saņēmusi ne centa. Viņa zvana tiesu izpildītājai, lai sadzītu pēdas naudai: “Es vēlos noskaidrot, kāda ir piedziņas situācija, jo es iesniedzu prasījumu decembrī, jau tūlīt ir maijs, bet neviena naudiņa no parāda summas netiek skaitīta. Kaut gan parādnieks ķērc, ka viņam atņemot visu naudu, neesot pat maizei. Nu tad gribu saprast, kas tur ir.”