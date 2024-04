Vēl viena problēma ir tā, ka šie alimentu nemaksātāji darbojas ēnu ekonomikas zonā, lai izvairītos no uzturlīdzekļu maksāšanas. Tātad viņi arī nekādus nodokļus nemaksā. Līdz ar to Lielais jautājums: “Ko iesākt ar alimentu nemaksātājiem?” To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderiem – Latvijas Universitātes rektoram Gundaram Bērziņam, rakstniekam Jurģim Liepniekam un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim.