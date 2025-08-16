"Viņiem tikai jālūdz." Lasītājs no lūpām atklāj, par ko Putins un Tramps tikšanās laikā sačukstējās
Piektdien visas pasaules acis bija vērstas uz ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kuri tikās Aļaskā, lai apspriestu pamieru Ukrainā. Lasītājs no lūpām atklāj, ko tieši abi līderi čukstēja viens otram pirms vēsturiskajām sarunām.
Putina un Trampa tikšanās Aļaskā bija pirmā kopīgā ASV un Krievijas līderu preses konference kopš 2018. gada, kad abi tikās Helsinkos.
Viens no pasaulē visvairāk vērotajiem momentiem bija, kad Tramps pacietīgi gaidīja uz sarkanā paklāja, kamēr Krievijas diktators nolaidās Aļaskas štatā. ASV līderis šķita nedaudz nepacietīgs, un kā atklāj lasītājs no lūpām, pirmais vārds, ko Tramps teica, bija: "Visbeidzot."
Kad viņi sasveicinājās, Tramps teica: "Tu esi ieradies, fantastiski tevi redzēt, novērtēju." Abi līderi solīja "palīdzēt" viens otram. "Paldies. Es esmu šeit, lai tev palīdzētu," atbildēja Putins, uz ko Tramps piebilda: "Es palīdzēšu tev."
Pēc tam Putins, visticamāk, runājot par karu Ukrainā, ziņoja, ka, ja tiks lūgts, viņš "to beigs": "Viņiem tikai jālūdz," viņš sacīja.
"Es ceru, ka tā būs," atbildēja Tramps, pirms pagriezās uz gaidošo transportlīdzekli un sacīja: "Nāc, ejam, mums jāvirzās uz priekšu, abiem pievēršot tam uzmanību. Es zinu, ka tas ir nopietni, tas ir diezgan ilgi."
Pēc tam Tramps jautāja Krievijas līderim, vai viņš vēlas “informāciju", uz ko Putins atbildēja: "Dod man informāciju." Nav skaidrs, par ko tieši viņi runāja.
Pēc tam, kad viņi uzkāpa uz tribīnes, Tramps norādīja Putinam, lai viņš pamāj ar roku, jo tas "rada labu iespaidu". Putins piekrita un izstiepa roku. "Paldies," viņš atbildēja.
Īsajā brīdī uz tribīnes Krievijas līderis ignorēja žurnālistu jautājumus par Ukrainu un civiliedzīvotāju nogalināšanu. Abi līderi iekāpa gaidošajā transportlīdzeklī un tika redzēti smaidot iekšā, kad devās uz citu ēku, kur notika tikšanās.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņa tikšanās Aļaskā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu bijusi "ļoti produktīva" un viņi bijuši vienisprātis "daudzos punktos".
Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās
15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. ...