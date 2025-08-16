Princis Viljams un Keita ar bērniem pārcelsies uz jaunu mājokli
Princis Viljams un Keita Midltone ar bērniem šogad pārcelsies uz jaunu mājokli, apstiprinājusi Kensingtonas pils pārstāve.
Pāris apmainīs savu pašreizējo dzīvesvietu Vindzorā pret astoņu guļamistabu māju Karaliskajā parkā, kurā viņi plāno dzīvot arī pēc tam, kad Viljams kļūs par karali.
Pāris par īpašumu, kura vērtība tiek lēsta ap 16 miljoniem mārciņu, maksās no saviem līdzekļiem. Atšķirībā no prinča Harija un Meganas Mārklas, kuri tērēja 2,4 miljonus mārciņu no nodokļu maksātāju naudas, lai uzlabotu savu mājvietu, Viljams un Keita finansē visas renovācijas paši, un viņiem nebūs pastāvīgā personāla.
Jaunais mājoklis atrodas tikai nelielā attālumā no pašreizējās dzīvesvietas, ļaujot viņu bērniem, Džordžam, Šarlotei un Luisam, palikt tajā pašā skolā. Avots norādīja, ka ģimene cer uz "jaunu sākumu" šajās mājās, jo pēdējie gadi ģimenei ir bijuši grūti.
Tiek ziņots, ka Keita jau ir izvēlējusies jaunas mēbeles, tostarp 24 vietu galdu, lai iekārtotu jauno mājokli.