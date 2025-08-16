Putins sniedz pirmos komentārus par sarunām Aļaskā ar Trampu
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja, ka viņa vizīte Aļaskā bija "noderīga un savlaicīga".
Krievijas līderis arī norādījis, ka saruna ar ASV prezidentu Donaldu Trampu bija "sirsnīga un būtiska", ziņo Krievijas ziņu aģentūra TASS.
Putins arī teica, ka Krievija respektē ASV nostāju attiecībā uz Ukrainas konfliktu.
“Mēs apspriedām mūsu mijiedarbību praktiski visos tās aspektos, koncentrējoties, protams, uz taisnīgu risinājumu meklēšanu Ukrainas krīzei. Mēs noteikti izmantojām iespēju apspriest šīs krīzes izcelsmi un cēloņus, ko arī darījām. Tieši šo sakņu cēloņu novēršana ir jābūt pamatojumam miermīlīgam risinājumam,” pauda Putins.
“Mēs ilgi neesam veikuši tiešas sarunas šādā līmenī. Ļaujiet man atkārtot: mums bija iespēja mierīgā un detalizētā veidā izteikt mūsu nostāju,” norādīja Kremļa saimnieks.
“Saruna bija ļoti atklāta un saturīga, kas, manuprāt, mūs tuvina nepieciešamo lēmumu pieņemšanai,” sacīja Putins.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņa tikšanās Aļaskā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu bijusi "ļoti produktīva" un viņi bijuši vienisprātis "daudzos punktos".
"Mums bija ārkārtīgi produktīva tikšanās, un mēs bijām vienisprātis daudzos punktos. Ir palikuši tikai pavisam nedaudzi [punkti]," Tramps sacīja kopīgā preses konferencē pēc trīs stundas ilgās tikšanās ar Putinu.
Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās
15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. ...