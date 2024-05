Dons: “No mūzikas vilciena es vairs nevaru izkāpt...”

Ja skatāmies pēc četrdesmitgadnieku krīzes atribūtiem, tad viens no tiem tev ir, proti, motocikls Harley-Davidson!

Tas gan! Ja spriež pēc motocikla, tad man četrdesmitgadnieku krīze sākās jau pirms pieciem gadiem. Pats pirmais motocikls vispār man bija jau 16 gadu vecumā – Pannonia. Tie man visādi ir bijuši: gan Iž, gan Jawa, pat Voshod. Ja man tagad liktu saskrūvēt mopēdu Rīga 13, es to varu izdarīt jebkurā diennakts laikā, jo visu tur zinu no galvas. Tajos laikos caurām naktīm nevarēju gulēt, jo bija jādomā, ko un kā skrūvēt. Atceros, ka bākā lējām 76. benzīnu, ko vajadzēja mazliet atšķaidīt ar eļļu. Ja eļļu pielēja par daudz, tad bija baigie dūmi. Var teikt, ka biju motorgalva, jo tehnika man ir patikusi no laika gala. Viss, kas saistās ar motoriem un adrenalīnu. Braukšana ar mopēdu un motociklu rada brīvības sajūtu – tu esi viens un lido virs zemes. Pagājušajā gadā gan sanāca nobraukt tik maz, ka bija pat kauns teikt citiem motobraucējiem. Es gan arī esmu tāds “kaķu braucējs” – ja ir par karstu, tad nebraucu; ja par aukstu, tad arī nē. Man vajag īsto temperatūru, bet tāda gadās reti. Nekur tālu jau arī nebraucu, piemēram, līdz Engurei apēst kādu picu un atpakaļ.