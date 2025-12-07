Vājprāts! Bēgošie "viesi" brauc virsū ar auto pēc viesu nama "Laimnieki" izdemolēšanas, likumsargi noplāta rokas
Ar baisu stāstu sociālajā vietnē "Facebook" dalījušies Ropažu novada viesu mājas "Laimnieki" saimnieki. Turklāt acis liek ieplest ne tikai "viesu" uzvedība, bet arī izsaukto likumsargu reakcija.
"Airbnb rezervācija uz vienu nakti izvērtās par murgainu vandalisma aktu, kas radīja tūkstošiem eiro zaudējumus un apdraudēja arī manu vecāku drošību," piedzīvoto aprakstīja "Facebook" lietotāja Kristīne Zaļieska. "Kad viesi 7. decembra rītā aizbēga, mēs atradām šausminošu skatu: izlauztas un salauztas durvis, caurumi sienās, saplēstas izlietnes, sabojāts džakuzi, saplēsti trauki un izdemolēts inventārs, gultas lauztas gabalos, grīdas applūdušas un piesārņotas ar vemšanu, vispārējs, mērķtiecīgs, brutāls vandalisms. Un pats briesmīgākais – mans tēvs, mēģinot apturēt vainīgos līdz policijas ierašanās brīdim, tika pakļauts nopietnam apdraudējumam. Bēgot, šie cilvēki ar Tesla auto tīši uzbrauca viņa mašīnai, radot ievērojamus bojājumus. Tā vairs nav “nekārtība”, tas ir kriminālnoziegums."
Par šādu postažu esot parūpējusies kāda persona vārdā Mārtiņš. "Runāja krieviski. Uzvedība un “mentalitate” redzama viņu nodarītajā – pilnīgs necieņas un nihilisma piemērs."
Vēl vairāk par grautiņu esot pārsteigusi likumsargu rīcība. "Tika izsaukta Valsts policija, taču tā atteicās notikušo fiksēt kā noziegumu, paziņojot, ka tas esot “civiltiesisks strīds”. Jautājums — kopš kura laika vandalisms, iznīcināta manta un transportlīdzekļa bojāšana ir civillieta? Kur paliek cilvēku drošība? Kur paliek tiesiskums?"
Jauns.lv ir lūgusi Valsts policijas komentāru, ar ko lasītāji noteikti tiks iepazīstināti.