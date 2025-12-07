Atklātas detaļas par traģēdiju Ludzas novadā: apgāzusies laiva vedusi austrumu robežas infrastruktūras būvniekus
Laivā, kas piektdien apgāzās Ludzas novadā, atradās darbinieki, kas būvēja pontonu robežlaipas, svētdien vesta Latvijas Televīzija (LTV). "Valsts Nekustamie īpašumi" (VNĪ), kas atbild par austrumu robežas infrastruktūras izbūvi, sabiedriskajai televīzijai apstiprināja, ka laivā atradās pieci darbinieki, divi gājuši bojā.
Pēc LTV rīcībā esošās informācijas traģiskais negadījums noticis Peiteļa ezerā uz pašas Latvijas - Krievijas robežas.
VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs apstiprināja, ka piektdien saņemta informāciju no darbu veicēja VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" par nelaimes gadījumu, kas noticis Krievijas robežas projekta teritorijā. "Pašlaik mūsu rīcībā ir tikai sākotnējā informācija, un detalizētus komentārus par notikušā apstākļiem var sniegt dienesti, kas veic izmeklēšanu. Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem," pauda Griškevičs.
Plašākus komentārus VNĪ sola sniegt, kad informācija būs oficiāli precizēta. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu.
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) komunikācijas vadītāja Sanita Baginska apstiprināja, ka "negadījumā cietušās personas ir VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" apakšuzņēmēja darbinieki. Viņu rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījuma brīdī personas atradās laivā, dodoties no darba objekta atpakaļ uz krastu. Darbi uz ezera netika veikti.
"Pašlaik norit izmeklēšana. To, vai notikušais ir saistīts ar darba drošības prasību ievērošanu, noskaidros Valsts policija. Vienlaikus esam sākuši iekšējo izmeklēšanu un sniegsim visu nepieciešamo informāciju atbildīgajām iestādēm," piebilda Baginska.
Gan VNĪ, gan LAU norādīja, ka nelaimes gadījums neradīs kavējumus projekta izpildē un robežas izbūves darbi turpināsies pēc plāna. Žoga izbūvi uz Latvijas - Krievijas robežas plānots pilnībā pabeigt līdz šī gada beigām.
Kā ziņots, piektdien plkst. 16.16 tika saņemts izsaukums Ludzas novadā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ezerā apgāzusies laiva ar pieciem cilvēkiem. Pirms glābēju ierašanās cilvēkus sāka glābt aculiecinieks.
Glābēji notikuma vietā, izmantojot laivu, kopumā krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi.
Vēl vienu cilvēku izdevās atrast sestdien. Persona gājusi bojā.