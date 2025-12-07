Rīgā 18. reizi notiek Ziemassvētku vecīšu skrējiens
FOTO un VIDEO: Rīgā skrien liels daudzums Ziemassvētku vecīšu
Šodien Rīgā, Doma laukumā, 18. reizi notika labdarības Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens "Santa Fun Run", informēja nodibinājuma "Ronald McDonald House Charities Latvija" (RMHC) valdes locekle Guna Caune.
Pasākuma mērķis ir apvienot sportu, svētku prieku un labdarību, lai atbalstītu bērnu veselības aprūpi Latvijā. Skrējienā dalībnieki piedalīsies, tērpušies Ziemassvētku vecīšu tērpos. Skrējiena trase paredzēta gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan četrkājainajiem draugiem.
Dalības maksa un saziedotie līdzekļi tiks novirzīti RMHC Latvija programmai "Bērnu mobilais veselības aprūpes centrs", kas bez maksas nodrošina speciālistu medicīniskās konsultācijas bērniem, īpaši reģionos, kur piekļuve ārstiem ir ierobežota. Dalībniekiem iegādājoties biļeti skrējienam, tiks nodrošināts Ziemassvētku vecīša tērps.
Pasākumu rīko Rīgas starptautiskais "Rotari klubs" un labdarības organizācija "Ronald McDonald House Charities Latvija". RMHC Latvija ir bezpeļņas organizācija, kas kopš 2010. gada īsteno programmu "Bērnu mobilais veselības aprūpes centrs". Programmā bērniem Latvijā tiek nodrošinātas bezmaksas ārstu alergologu, oftalmologu, neirologu, pulmonologu un citu speciālistu konsultācijas.
Kopš darbības sākuma sniegtas vairāk nekā 68 600 bezmaksas medicīniskās konsultācijas bērniem.