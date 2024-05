Zināmi Eirovīzijas oficiālie rezultāti. Kuras valstis balsoja par Donu?

Deviņus punktus Donam iedeva Gruzija - astoņus žūrija, vienu skatītāji. Pa astoņiem Luksemburga (visi no skatītājiem) un Dānija (četrus žūrija, četrus - skatītāji), septiņus Apvienotā Karaliste (četrus žūrija, trīs - skatītāji), piecus Ukraina (tikai skatītāji), piecus Malta (tikai žūrija), piecus Īrija (tikai skatītāji), četrus Lietuva (tikai skatītāji), četrus Spānija (tikai žūrija), četrus Igaunija (vienu žūrija, trīs - skatītāji), divi punkti nāca no Polijas žūrijas, divi no Norvēģijas skatītājiem, vēl viens no Nīderlandes žūrijas.