Eirovīzijā triumfē nebinārais šveicietis Nemo, Donam 16. vieta

Konkursa rīkotāju Zviedriju Eirovīzijā pārstāvēja duets "Marcus & Martinus" (identiskie dvīņu brāļi Markuss un Martinuss Gunnarseni) ar dziesmu "Unforgettable" ("Neaizmirstams") un ierindojās devītajā vietā, kopumā saņemot 174 punktus. Tālāk seko Portugāli pārstāvošā dziedātāja Jolānda (pilnā vārdā Jolānda Košta) ar dziesmu "Grito" ("Kliegt"), Grieķiju pārstāvošā Marina Sati ar dziesmu "Zari" ("Metamais kauliņš"), Vāciju pārstāvošais dziedātājs Īzaks (pilnā vārdā Īzaks Guderians) ar dziesmu "Always On The Run" ("Vienmēr skrējienā"), Luksemburgu pārstāvošā dziedātāja Tali (pilnā vārdā Tali Golerganta) ar dziesmu "Fighter" ("Cīnītāja"). Lietuvas pārstāvis dziedātājs "Silvester Belt " (īstajā vārdā Silvestrs Belte) ar dziesmu "Luktelk" ("Pagaidi") ieņēma 14. vietu. Viņš ieguva 90 punktus.