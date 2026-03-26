Mirdzoši un iedvesmojoši! Žurnāls "Pastaiga" nosvin 25. jubileju. FOTOGALERIJA

Žurnāls "Pastaiga" svin 25. dzimšanas dienu
Trešdien, 25. martā, mākslas galerijā "Ola Foundation" tika aizvadīta mirdzoša un iedvesmojoša pēcpusdiena - žurnāla "Pastaiga" 25. jubileja pulcēja aktierus, mūziķus, māksliniekus, nozares pārstāvjus, žurnāla radošo komandu, medijus un draugus. Dzimšanas dienas pēcpusdiena aizritēja īpašā noskaņā ar muzikāliem sveicieniem, pateicības vārdiem un sarunām par žurnāla tapšanu un aizkulisēm.
Šogad aprit 25 gadi, kopš žurnāls “Pastaiga” mirdz izdevniecības “Rīgas Viļņi” paspārnē. Ceturtdaļgadsimts modes, dizaina, arhitektūras, stila un iedvesmojošu dzīvesstila stāstu, kas veidojuši Latvijas elegances rokrakstu. “Pastaigas” pirmo numuru izdevniecība “Rīgas Viļņi” izdeva 2001. gada martā, un vakar, saulainajā 25. marta pēcpusdienā, draugu, mākslinieku un sadarbības partneru lokā žurnāls svinēja 25. jubileju!
Svinīgo pēcpusdienu atklāja izdevniecības “Rīgas Viļņi” valdes priekšsēdētāja Aija Šmidre un izcilā māksliniece, skanīgās balss īpašniece Inese Galante, kuru pavadīja jaunais talants Gustavs Kalējs. Vēlāk pēcpusdienā viesus muzikāli sveica pianists Andrejs Osokins, teju meditatīvā ceļojumā aizveda ģitārists Mārcis Auziņš un dziedātāja Annija Putniņa. Pasākuma viesiem bija unikāla iespēja Unas Meisteres vadībā apmeklēt nupat atklāto Asnates Smelteres izstādi “Nepārtrauktība”.
Žurnāla dzimšanas dienā Inese Galante uzsvēra: ““Pastaiga” aptver daudz plašu un dažādu tematisko spektru, kur ir ļoti daudz gaumes. Viss, kas ir saistīts ar Aiju, ir perfekts. Klāt ir “number one” zīme, jo viņa ir labākā!”
“Neliekuļošu, sakot, ka “Pastaiga” bija, ir un būs nozīmīgākais modes un kultūras jomas žurnāls Latvijā. “Pastaigas” vārds vienmēr ir asociējies ar prestižu, un arī strādāt šajā žurnālā manas profesijas pārstāvim ir prestiži. “Pastaiga” diktē tendences, “Pastaigas” ekspertiem uzticas, “Pastaigas” rakstus un intervijas novērtē. Man darbs “Pastaigā” iedeva lielāku pārliecību par sevi. Šis žurnāls vienmēr ir atbalstījis radošas iniciatīvas, tāpēc man tā bija lieliska vieta pašrealizācijai,” atzīst žurnāliste un kādreizējā “Pastaigas” skaistuma redaktore Una Ulme.
“Redaktora darbs nav tikai radoša pašizpausme. Tas ir strukturēts, reizēm rutīnas pilns process, kas liek piezemēt savas radošās fantāzijas un pielāgot tās reālajiem apstākļiem, jo tas, kas tobrīd top, nav tavs personīgais projekts, bet gan komandas darbs, kam ir konkrēti uzdevumi un noteikti rāmji. Nenoliedzami, šāda pieredze norūda gan profesionāli, gan personīgi. Taču, tā kā visu savu profesionālo dzīvi esmu strādājusi žurnālos, man nav bijis grūti to saprast un pieņemt,” atzina stiliste un kādreizējā izdevniecības “Rīgas Viļņi” stila un modes nodaļas vadītāja Olga Kolotova, kura “Pastaigas” stila stāstus veidoja desmit gadus.
Mākslas galerijas “Ola Foundation” māksliniecisko un stilīgo atmosfēru ieradās baudīt ne vien izdevniecības “Rīgas Viļņi” pārstāvji un “Pastaigas” radošā komanda, bet arī modes mākslinieki – Iveta Vecmane, Baiba Ladiga, Inese Ozola, Agnese Narņicka, Gundega Dūduma, Fjodors Podgornijs. Viesu vidū bija “Pastaigas” jubilejas numura vāka modele Ieva Lagūna, kā arī modele Māra Sleja, fotogrāfe Agnija Grigule, aktrises Dārta Daneviča, Laura Atelsone, raidījumu vadītāja Lelde Ceriņa, LNMM direktore Māra Lāce, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš, arhitekts Reinis Liepiņš, “Riga Fashion Week” organizatore Elena Strahova, fotogrāfi Oļegs Zernovs, Jānis Deinats un daudzi citi nozares pārstāvji un “Pastaigas” draugi.
“Un tieši tāda ir “Pastaiga” – līdzās šikiem tērpiem, elegantam dizainam un luksusa kosmētikai vienmēr ir bijuši stāsti par Latvijas cilvēkiem ar stipru kodolu un spēcīgu iekšējo dzinēju,” saka Anda Spriņģe, bijusī “Pastaigas” dizaina nodaļas redaktore, vēlāk žurnāliste.
Īpašs paldies arī partneriem, kuri rūpējās par pasākuma noskaņu un viesu pieredzi: MADA par izsmalcinātajām uzkodām un “Lage Gastronomija” par svētku tortēm, kas priecēja gan viesus, gan sadarbības partnerus, kā arī citiem mūsu mīļajiem partneriem, kuri piešķīra notikumam īpašu noskaņu!