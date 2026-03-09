Rīgas restorāns GÓNGU ieguvis starptautisko apbalvojumu LIV Hospitality Design Awards
FOTO: Restorāns GÓNGU saņēmis starptautisku balvu par gada labāko dizainu
Rīgas restorāns GÓNGU ieguvis starptautisko apbalvojumu LIV Hospitality Design Awards. Projekts tika atzīts par labāko kategorijā Interior Design of the Year – Eating Space, kas tiek piešķirta izcilākajiem restorānu un gastronomisko telpu interjeriem visā pasaulē.
Balva LIV Hospitality Design Awards tiek uzskatīta par vienu no prestižākajiem starptautiskajiem apbalvojumiem viesmīlības nozares arhitektūras un dizaina jomā. To ik gadu piešķir starptautiskā organizācija 3C Awards, kas pārstāv arī tādus konkursus kā Architizer A+Awards un BLT Built Design Awards. Konkursā piedalās simtiem projektu visā pasaulē – sākot no restorāniem un bāriem līdz viesnīcām un kūrortiem.
Žūrija darbus vērtē pēc arhitektūras risinājumu kvalitātes, telpas atmosfēras un tā, kā dizains ietekmē viesu sajūtas. Uzvara šajā konkursā tiek uzskatīta par nozīmīgu starptautisku atzinību restorānu un viesmīlības telpu dizaina jomā.
Jauna dzīve ēkai Palasta ielā 9
GÓNGU ir, iespējams, viens no vērienīgākajiem projektiem, kas Rīgā īstenots pēdējo gadu laikā. Restorāns atrodas Vecrīgā, Palasta ielā 9. Ēkas vēsture ir īpaši interesanta un sniedzas vairāku gadsimtu garumā. Piemēram, par vienu no tās slavenākajiem iemītniekiem tiek uzskatīts barons Minhauzens, savukārt, ēkas pārbūvi 18. gadsimtā vadīja arhitekts Bartolomeo Rastrelli – Rundāles pils autors.
Restorāna dizaineriem bija sarežģīts un atbildīgs uzdevums: no vienas puses saglabāt ēkas vēsturisko raksturu, no otras – piešķirt tai jaunu elpu.
Telpu atjaunošana un arhitektonisko detaļu restaurācija ilga vairākus gadus. Un šodien restorānu GÓNGU bez pārspīlēšanas var dēvēt par vienu no vizuāli iespaidīgākajiem projektiem Baltijā.
Restorāna telpās saglabāti autentiskie arhitektūras elementi – ķieģeļu mūrējums, sienu faktūra un senās ēkas raksturs. Tajā pašā laikā interjerā rūpīgi integrēti mūsdienīgi dizaina risinājumi, veidojot dialogu starp pagātni un tagadni.
Restorāna telpas izvietotas divos stāvos un sadalītas vairākās zonās, katra ar savu atmosfēru – no intīmākām un mierīgākām līdz dinamiskākām zonām, kur vakaros notiek stilīgi pasākumi ar pazīstamiem dīdžejiem.
Vasarā viesiem būs pieejama arī terase, kurai arī ir sava vēsture. 18. gadsimtā šeit atradās gaisa dārzs, no kura varēja iziet uz pilsētas vaļņiem – savulaik iecienītu rīdzinieku pastaigu vietu.
Interjers kā gastronomiskās koncepcijas turpinājums
Restorāna interjers ne tikai turpina ēkas vēsturi, bet arī atklāj unikālo gastronomisko koncepciju.
GÓNGU kā pirmais Latvijā piedāvā izakaya–nikkei formātu. Tas ir viens no interesantākajiem mūsdienu gastronomijas virzieniem, kas apvieno japāņu kulinārās tradīcijas ar spilgtām Latīņamerikas garšu kombinācijām.
Restorāna ēdienkartē iekļautas slavenā šefpavāra Evgenija Pesina autorinterpretācijas. Veidojot katru maltīti, viņa galvenais mērķis bija pārsteigt viesus ar jaunām garšām. Un tas patiešām ir izdevies – katras vakariņas GÓNGU atstāj spilgtu gastronomisku iespaidu. Starp ēdieniem ir neierasta melones un kimči kombinācija, seviče ar neparastu mērci ar trifeļu notīm, kā arī klasiskie nigiri ar tunci, kurus citur Rīgā nav iespējams nogaršot.
Vienlaikus GÓNGU ievēro klasiskās japāņu izakaya koncepciju, kur maltītes tiek pasniegtas koplietošanai uz galda, lai viesi tās varētu baudīt kopā. Tas rada tuvības atmosfēru, un parastas vakariņas pārtop kopīgā gastronomiskā pieredzē – jūs burtiski dalāties jaunās garšās.
Arī interjers atbilst šai kultūru dialoga idejai. Telpas noformējumā redzami Āzijas estētikas elementi. Piemēram, banketu zālē uzstādīti paneļi, kas raksturīgi tradicionālajām japāņu mājām. Īpašu uzmanību ir pelnījuši arī sienu gleznojumi – tie ir roku darbs.
Un, protams, īpašs šīs vietas simbols ir gongs, kas atvests no Bali. Tas sagaida viesus pie ieejas un ir restorāna nosaukuma pamatā.
Rezultātā restorāna telpas nav tikai vakariņu fons – tās palīdz viesiem dziļāk izprast izakaya–nikkei filozofiju un iejusties kopējā atmosfērā.
Starptautiska atzinība Latvijas restorānu nozarei
GÓNGU uzvara LIV Hospitality Design Awards ir nozīmīgs notikums ne tikai pašam restorānam, bet arī Latvijas viesmīlības nozarei kopumā.
Šāda līmeņa starptautiskas balvas salīdzinoši reti saņem projekti no nelielām valstīm, tāpēc Rīgas restorāna atzinību pasaules mērogā var uzskatīt par zīmi, ka Latvijas gastronomija un restorānu dizains kļūst arvien pamanāmāki starptautiskajā vidē.
Tas ir vēl viens apliecinājums Rīgai, ka pilsētā ir iespējams radīt pasaules līmeņa projektus – vietas, kur arhitektūra, dizains un virtuve strādā kopā, veidojot unikālu gastronomisko pieredzi.