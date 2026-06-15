Kā izvēlēties bērnam piemērotas brilles? Biežākās kļūdas un svarīgākie padomi
Bērnu brilles nav tikai ietvars un lēcas. Pareizi izvēlētas brilles palīdz bērnam labāk redzēt, justies komfortabli un veido ieradumu tās nēsāt ikdienā. Lai gan briļļu izvēle var šķist vienkārša, vecāki bieži vien pieļauj kļūdas, kas vēlāk rada diskomfortu vai pat iemeslu bērnam no brillēm atteikties.
Kādi ietvari bērnam būs piemērotākie?
Bērnu briļļu ietvari visbiežāk tiek izgatavoti no plastmasas vai metāla. Mūsdienās abi materiāli ir viegli, izturīgi un piemēroti ikdienas lietošanai, tāpēc izvēli vairāk nosaka bērna dzīvesveids un individuālās vajadzības.
Pirms iegādes ir vērts padomāt, cik aktīvs ir bērns, cik bieži viņš nēsās brilles un vai mēdz tās bieži noņemt. Tāpat svarīgi informēt optikas speciālistu par iespējamām alerģijām vai jutību pret noteiktiem materiāliem.
Kāpēc tik svarīga ir pareiza briļļu piegulšana?
Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc bērni nevēlas nēsāt brilles – tās nav pielāgotas, ir neērtas. Maziem bērniem deguns vēl nav pilnībā attīstījies, tāpēc brilles var slīdēt uz leju. Metāla ietvariem bieži ir regulējami deguna balsti ar mīkstiem silikona spilventiņiem, kas ļauj brilles precīzāk pielāgot bērna sejai. Savukārt plastmasas ietvariem īpaši svarīgi izvēlēties pareizu izmēru un formu, lai tie stabili turētos uz deguna.
Ja brilles regulāri noslīd, bērns var skatīties pāri lēcām, nevis caur tām, un redzes korekcija netiek nodrošināta pilnvērtīgi. Papildu stabilitātei iespējams izmantot speciālus briļļu kājiņu stiprinājumus vai elastīgas siksniņas.
Fielmann kolekcijas ietvari apvieno vieglumu, izturību un komfortu ikdienas lietošanai. Kolekcijā pieejami arī īpaši izdevīgas cenas modeļi, kas ļauj iegādāties kvalitatīvas brilles par draudzīgu cenu.
Zīmolu ietvari ir piemēroti bērniem, kuri jau vēlas paust savu stilu. Kolekcijā pieejami tādi zīmoli kā Ray-Ban, Versace, Dolce&Gabbana, Oakley, Burberry, Boss, Vogue un Tommy Hilfiger. Daudzi bērnu modeļi ir veidoti, iedvesmojoties no pieaugušo kolekcijām, vienlaikus pielāgojot tos bērnu sejai un vajadzībām.
Ietvari zīdaiņiem tiek izgatavoti no īpaši drošiem materiāliem bez BPA, lateksa un citām vielām, kas varētu izraisīt alerģiskas reakcijas. Tie veidoti tā, lai būtu droši pat pašiem mazākajiem briļļu lietotājiem.
Kāpēc bērniem nepieciešamas saulesbrilles?
Bērnu acis ir īpaši jutīgas pret ultravioletajiem stariem, tāpēc saulesbrilles vasarā ir tikpat svarīgas kā saules aizsargkrēms.
Izvēloties saulesbrilles, pievērsiet uzmanību:
- 100 % UV aizsardzībai;
- izturīgiem un elastīgiem ietvariem;
- drošām polikarbonāta lēcām;
- labai piegulšanai sejai;
- sertificētu ražotāju modeļiem.
Tā kā bērna seja aug un mainās, ir svarīgi regulāri pārliecināties, ka brilles joprojām pieguļ pareizi un nodrošina nepieciešamo aizsardzību.
Praktisks risinājums – clip-on uzlikas
Bērniem, kuri ikdienā nēsā korekcijas brilles, clip-on uzlikas ir ērts risinājums saulainām dienām. Tās dažu sekunžu laikā pārvērš korekcijas brilles par saulesbrillēm, nodrošinot UV aizsardzību bez nepieciešamības nēsāt līdzi otru briļļu pāri.
Vasara – labs laiks redzes pārbaudei
Vasara ir piemērots brīdis, lai pārbaudītu bērna redzi un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi piemeklētu jaunas brilles. Tas palīdzēs izvairīties no steigas rudenī un ļaus bērnam skolu sākt ar labu redzi un lielāku pārliecību.
Ja rodas jautājumi par briļļu izvēli, “Fielmann” speciālisti vienmēr palīdzēs atrast bērna vajadzībām piemērotāko un ērtāko risinājumu.