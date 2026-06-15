No jūlija jauna nodeva sūtījumiem no trešajām valstīm: ko vērts zināt?
No šī gada 1. jūlija visiem zemas vērtības sūtījumiem, kas pasūtīti tieši no trešajām valstīm, tiks piemērota Eiropas Komisijas ieviestā 3 eiro importa nodeva.
Zemas vērtības sūtījumi ir sūtījumi, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro. Savukārt sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro, muitas nodevas jau tiek piemērotas šobrīd, bet to apmērs ir atkarīgs no preču vērtības.
Jaunā importa nodeva attiecas tikai uz precēm, kas iegādātas tieši no trešajām valstīm. Ja interneta veikals atrodas ārpus Eiropas Savienības, bet preces tiek nosūtītas no noliktavas, kas atrodas ES teritorijā, preces jau ir atmuitotas, un papildu importa nodeva netiks piemērota. Jaunā importa nodeva ir 3 eiro par katru preču kategoriju. “Tas nozīmē, ka, pasūtot trīs bikšu pārus, importa nodeva būs 3 eiro. Taču, ja pasūtīsiet bikses, zāles trimmeri un zupas kausu, importa nodeva būs 9 eiro, jo šīs preces pieder trim dažādām preču kategorijām,” skaidro "Omniva" komercdirektors Svens Kukemelks.
Kā tiek samaksāta importa nodeva?
Klienti importa nodevu samaksā tieši interneta veikalā pasūtījuma noformēšanas brīdī. Papildu darbības nav nepieciešamas. Interneta veikals un sūtījumu piegādātājs, piemēram, "Omniva", klienta vārdā nodrošina muitošanu un nodevas samaksu. “Tāpat kā pirkuma noformēšanas laikā tiek apmaksātas piegādes izmaksas, arī importa nodeva būs redzama norēķinu brīdī, un viss tiks apmaksāts vienā maksājumā,” pauž Kukemelks.
Svarīgi, ka importa nodeva netiek atmaksāta. Ja interneta veikals pieņem preču atgriešanu un atmaksā naudu par pirkumu, importa nodeva netiks atmaksāta.
Kā izvairīties no krāpniecības?
Jaunās importa nodevas ieviešana var veicināt krāpniecības gadījumu pieaugumu, kuros krāpnieki izmanto Valsts ieņēmumu dienesta vai piegādes uzņēmumu vārdus, lai izkrāptu naudu.
Lai pasargātu sevi no krāpniekiem:
• Ja importa nodevu jau samaksājāt pirkuma noformēšanas laikā, Latvijā tā nav jāmaksā atkārtoti.
• Neklikšķiniet uz saitēm, kas ved uz nepazīstamām tīmekļa vietnēm.
• Neveiciet maksājumus vietnēs ar nepazīstamām interneta adresēm.
• Omniva nezvana klientiem, lai lūgtu deklarēt sūtījumu vai samaksāt importa nodevu.
• Nekad neievadiet savus PIN kodus vai citu personisku informāciju pēc pieprasījuma telefonsarunas laikā.