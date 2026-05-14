Ingvers var kavēt vēža šūnu augšanu, secināts pētījumā
Ingvers bieži tiek minēts kā augs ar pretvēža šūnu potenciālu. Jauns pētījums norāda uz vēl vienu iespējamu aizsardzības mehānismu.
Kencurs (Kaempferia galanga) jeb smaržīgais ingvers, smilšu ingvers, kas ir ingvera dzimtas augs, var traucēt enerģijas ieguvi audzēja attīstībai, bloķējot galveno degvielas avotu, kas vēža šūnām palīdz augt un izplatīties.
Vairāk nekā pirms 100 gadiem vācu fiziologs Oto Vārburgs (Otto Warburg) novēroja, ka audzēji iegūst enerģiju citādi nekā veselās šūnas. Visas šūnas izmanto glikozi, lai ražotu ATP (adenozīntrifosfātu), kas ir dzīvībai nepieciešams enerģijas avots. Tomēr vēža šūnas apstājas jau procesa pirmajā posmā, ko sauc par glikolīzi.
Tās nepāriet uz nākamo posmu, kurā tiek izmantots skābeklis, pat tad, ja skābeklis ir pieejams. Tā vietā glikoze tiek pārvērsta pirovīnogskābē un pienskābē. Tas nozīmē, ka vēža šūnām nepieciešams daudz vairāk glikozes, lai saražotu tikpat daudz enerģijas kā veselajām šūnām.
Japānas Osakas pilsētas universitātes (Osaka Metropolitan University) pētnieki atklāja, ka kencurs tieši neuzbrūk vēža šūnu cukura krājumiem, bet aptur šūnu tauku veidošanas mehānismu, tādēļ šūnām rodas vēl lielāka nepieciešamība pēc cukura. Pētnieki norāda, ka tieši kanēļskābes esteris etil-p-metoksikanēļskābe ir kencura sastāvdaļa, kurai piemīt pretvēža īpašības.
Pētnieki piebilst, ka šis atklājums varētu pavērt iespējas jaunām dabiskas izcelsmes metodēm vēža ierobežošanā.