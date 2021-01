Kādi ir ingvera labie darbi? Uzmanies - to nedrīkst pārdozēt

Tas efektīvi palīdz pie caurejas un sliktas dūšas – ingvers ne tikai samazina vemšanu, bet arī cīnās ar sliktajām baktērijām. Regulē cukura līmeni asinīs un paaugstina cukura diabēta ārstēšanā izmantoto medikamentu efektivitāti.

Pazemina holesterīna līmeni un palīdz novērst trombu veidošanos. Samazina menstruāciju sāpes, jo ingvers ir spēcīgs dabisks pretsāpju līdzeklis.

Ingvera tēja

Katliņā uzvāri glāzi ūdens un pievieno 1 ēdk. gabaliņos sagriezta ingvera. Vāri to apmēram 10 minūtes, izkās, padzesē un pievieno citrona šķēli un medu. Tēja palīdz, kad esi saaukstējies, jo izsildīs visu organismu no iekšpuses. Tā palīdz arī perifērās asinsrites traucējumu gadījumos, kad ir aukstas rokas un kājas, jo ingvers paplašina mazos asinsvadus un uzlabo asinsriti ekstremitātēs. Tēju pagatavo līdzņemšanai uz darbu un dzer to pusstundu pirms ēšanas. Tā aktivizēs gremošanas sistēmu, sagatavojot to gaidāmajai maltītei.

Ingvera maisījums

Ņem 1 ēdk. sarīvētas ingvera saknes, 1 ēdk. sasmalcinātu cidoniju un 1 ēdk. medus. Visu rūpīgi sajauc un lieto 2 reizes dienā pa ½ tējk., slimības un vīrusu laikā pa 1 tējk. dienā. Maisījums noderīgs imunitātes stiprināšanai.

Spirta izvilkums

2 ēdk. smalki sagriezta ingvera aplej ar 100 ml degvīna. Ļauj ievilkties 2–3 nedēļas, ik pa laikam samaisot. Lieto ārīgi, ja ir ādas iekaisumi – nieze, neirodermīts, kā arī sāpošas locītavas un artrīts. Ar spirta izvilkumu vari skalot mutes dobumu un iekaisušas smaganas, jo ingveram ir laba pretiekaisuma darbība.

Der zināt!

● Ingvera sakne ir garšviela, nevis ārstniecības augs, tāpēc to nedrīkst pārdozēt.

