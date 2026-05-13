“Nespēju tikt galā ar vadību”: BMW vadītājs ar “baltajām tiesībām” ietriecas kioskā
Rīgā, Benjamiņas ielā, braukšanas mācība 21 gadu vecam BMW vadītājam beigusies ar avāriju — automašīna saslīdējusi, ietriekusies kioskā un aizķērusi pieturā esošu sievieti.
Neilgi pirms pusdienlaika Rīgā, Benjamiņas ielā, 21 gadu vecs autovadītājs ietriecās kioskā un uzbrauca cilvēkam, kurš atradās sabiedriskā transporta pieturā. Vadītājam esot divu gadu braukšanas pieredze, tomēr viņš joprojām pārvietojies ar tā dēvētajām baltajām tiesībām.
"Mašīna saslīdēja, sakot tā, manas pieredzes trūkuma dēļ. Nespēju tikt galā ar vadību, ietriecos kioskā. No turienes izlūkojās sieviete, un es viņu nedaudz aizķēru, sakot tā, pa kāju. Nu, bet varēja būt vēl sliktāk, ja stūre nebūtu pagriezusies, jā," TV3 raidījumam "Degpunktā" atzīst BMW vadītājs.
Negadījuma brīdī automašīnā atradās arī pasažiere. Viņa stāsta, ka brīdī, kad BMW sācis slīdēt, centusies aizvērt acis: "No sākuma likās, ka būs reāli slikti. Varēja būt trakāk, bet, paldies Dievam, nebija."
Kā skaidro puisis, pie vainas bijis slapjais asfalta segums. Un ātrums arī it kā esot bijis atbilstošs: "Mašīna ir viegla, un tā saslīdēja. Ātrums bija 45–50 km/h. Varbūt pat kaut kur no 35 līdz 45."
Jaunietis pie stūres nebija alkohola reibumā, un arī juridiski situācija, šķiet, bijusi korekta — BMW atradās vēl viens pasažieris ar nepieciešamo braukšanas stāžu, kurš drīkstēja viņu apmācīt. Tomēr šī braukšanas mācība beidzās ļoti neveiksmīgi.
Valsts policijas pārstāvis Felikss Žieds skaidro, ka pēc BMW sadursmes ar kiosku cietusi sieviete, kuru pēc negadījuma nogādāja mediķu aprūpē. Plašāku priekšstatu par avārijas apstākļiem, iespējams, varēs gūt no videonovērošanas kameru ierakstiem.
Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem gadījumā, ja negadījumu izraisa vadītājs ar tā dēvētajām baltajām tiesībām, atbildība jāuzņemas blakus sēdošajam apmācītājam.