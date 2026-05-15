Neizskaidrojami zilumi var liecināt par nopietnām veselības problēmām
Parasti zilumi rodas fiziskas traumas rezultātā, taču dažkārt uz ķermeņa var parādīties zilums, kura rašanos ir grūti izskaidrot. Ja šādi gadījumi atkārtojas, tas var liecināt par nopietnākām veselības problēmām. Farmaceits skaidro, kam šādā situācijā vajadzētu pievērst uzmanību.
"Zilumi jeb hematomas rodas tad, kad tiek bojāti sīkie asinsvadi zem ādas un asinis izsūcas apkārtējos audos," saka farmaceite no "Benu" aptiekas Karoli Ūskjula.
"Visbiežāk tie parādās trieciena, kritiena vai spēcīga spiediena rezultātā konkrētajā vietā. Tomēr zilumi var rasties arī spontāni vai pēc pavisam nelielas traumas," viņa piebilst.
Asinis šķidrinoši medikamenti un trausli asinsvadi veicina zilumu veidošanos
Ūskjula norāda, ka negaidītu zilumu iemesls var būt, piemēram, medikamenti, kas ietekmē asins recēšanu, asinsvadu caurlaidību vai arī ādas un saistaudu izturību.
Kopumā hematomu cēloņu diagnostika var būt diezgan sarežģīta. "Dažādi medikamenti var ietekmēt asins recēšanu un asinsvadu integritāti, tādējādi palielinot zilumu risku," viņa skaidro.
Pēc viņas teiktā, tādi medikamenti kā aspirīns, varfarīns un klopidogrels palēnina asins recēšanu un palielina zilumu iespējamību. Līdzīgi iedarbojas arī ibuprofēns.
Ilgstoša šo līdzekļu lietošana vai lielas devas būtiski palielina asinsizplūdumu risku. Farmaceite Ūskjula arī uzsver, ka svarīgu lomu spontānu zilumu veidošanās gadījumā spēlē cilvēka vecums.
"Ar vecumu samazinās zemādas tauku slānis, kas kalpo kā aizsargpolsterējums asinsvadiem. Tā rezultātā asinsvadi kļūst ievainojamāki un vieglāk bojājami. Turklāt kapilāri kļūst trauslāki, tāpēc tie var plīst pat pie neliela spiediena vai vieglas traumas," viņa skaidro.
Ar vecumu arī palēninās asinsrite un šūnu atjaunošanās procesi, tāpēc organismam nepieciešams vairāk laika audu atjaunošanai.
Vitamīnu trūkums un uztura bagātinātāji ietekmē zilumu veidošanos
Neizskaidrojami zilumi var būt saistīti arī ar noteiktu vielu trūkumu vai pārmērību organismā.
"Daži vitamīni ir nepieciešami normālai asinsvadu darbībai un asins recēšanas procesiem. To trūkums var veicināt to, ka zilumi parādās vieglāk," skaidro farmaceite.
"C vitamīna deficīts vājina asinsvadu sieniņas, K vitamīna trūkums traucē asins recēšanu, bet B12 vitamīna un folskābes deficīts ietekmē asins šūnu veidošanos un var izraisīt asiņošanu," norāda Ūskjula.
Dažādi uztura bagātinātāji ir svarīga daļa daudzu cilvēku ikdienā, tomēr pārmērīga dažu no tiem lietošana vai to kombinēšana ar noteiktiem medikamentiem var šķidrināt asinis.
Tas attiecas, piemēram, uz E vitamīnu, zivju eļļu, ķiplokiem, ginkgo biloba un kurkumu. Ūskjula uzsver, ka pašiem noteikt vielu pārmērību vai trūkumu organismā ir ļoti grūti, tāpēc ieteicams vērsties pie ārsta un veikt asins analīzes.
Papildus uzturvielu trūkumam vai pārmērībai bieži un šķietami neizskaidrojami zilumi var liecināt arī par nopietnākām slimībām, piemēram, hemofiliju, Von Villebranda slimību, aknu slimībām vai pat vēzi. Tāpēc savlaicīga vēršanās pie ārsta ir ļoti būtiska.
Zilumu ārstēšanā jāizvairās no izplatītiem maldiem
Tāpat kā daudzu sadzīvisku veselības problēmu gadījumā, arī par zilumu ārstēšanu pastāv vairāki mīti un nepareizi priekšstati. Pēc farmaceites Ūskjulas teiktā, viens no izplatītākajiem ir uzskats, ka ziluma masēšana vai berzēšana palīdz tam ātrāk pāriet.
"Patiesībā ziluma masēšana var vēl vairāk bojāt audus un palielināt asinsizplūdumu. Pirmajās dienās vislabākais risinājums ir skartās vietas miers. Tāpat nav ieteicams likt ledu tieši uz ādas, jo pārmērīgs aukstums var izraisīt aukstuma apdegumu. Pareizi ir izmantot vēsu kompresi caur audumu un ne ilgāk kā 10–15 minūtes vienā reizē," skaidro farmaceite.
Pastāv arī uzskats, ka siltums palīdz ātrāk atbrīvoties no zilumiem, taču pirmajās dienās tas var drīzāk kaitēt. "Pēc traumas nav ieteicams apmeklēt pirti, karstas vannas vai izmantot sildīšanas paliktņus traumētajā vietā," viņa norāda.
Farmaceite skaidro, ka siltums paplašina asinsvadus un var pastiprināt asinsriti audos, tādējādi zilums var kļūt lielāks un sāpīgāks. "Vairumā gadījumu zilumi ir nekaitīgi un izzūd pāris nedēļu laikā. Taču, ja tie nepāriet vai parādās bieži bez acīmredzama iemesla, noteikti jāvēršas pie ārsta," viņa uzsver.