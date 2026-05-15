Pavasarī Latvijā parādās īpaša dabas dāvana - kas ir šis superprodukts?
Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijas mežos parādās viena īpaša dabas dāvana – svaigi gaiši zaļi egļu dzinumi, kuri tiek atzinīgi novērtēti savu dažādo izmantošanas iespēju dēļ.
Egļu dzinumi satur daudz C vitamīna un antioksidantu, kas palīdz stiprināt imūnsistēmu un uzturēt organisma izturību. Tautas medicīnā tos jau daudzu gadsimtu laikā izmanto, lai mazinātu klepu, kakla sāpes un saaukstēšanās slimības.
Īpaši populārs ir sīrups no egļu dzinumiem, kas tiek uzskatīts par dabisku alternatīvu parastajiem klepus medikamentiem.
Papildus veselībai noderīgajām īpašībām egļu dzinumi tiek novērtēti arī kulinārijā.
To svaigais, viegli sveķainais garšas tonis lieliski der tēju, sīrupu un pesto pagatavošanai, bet tos var arī pievienot salātiem, smūtijiem vai izmantot kā garšvielu dažādos ēdienos. Mājas pavāri aizvien biežāk eksperimentē ar egļu dzinumiem.
Labākais laiks lasīšanai ir tad, kad dzinumi vēl ir mīksti, jauni un gaiši zaļi.