Pētījums: šis ir svarīgākais kustības noteikums, kas novērš astoņas slimības
Jauns plaša mēroga pētījums rāda, ka veselības uzturēšanai nav nepieciešams pavadīt stundas sporta zālē. Jau īsas, bet intensīvas slodzes, kas ikdienas darbos izraisa vieglu elpas trūkumu, var ievērojami samazināt risku saslimt ar demenci, diabētu un sirds slimībām.
Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "European Heart Journal", tikai dažas minūtes intensīvas fiziskās aktivitātes dienā ir pietiekami, lai ievērojami samazinātu astoņu nopietnu slimību attīstības risku.
Starptautiskajā pētījumā tika analizēti gandrīz 96 000 cilvēku dati. Zinātnieki salīdzināja dalībnieku kopējo fizisko aktivitāti ar intensīvo slodžu īpatsvaru un sekmīgi izpētīja, kā šie kustību modeļi ietekmē nopietnu veselības problēmu attīstību vairākus gadus.
Saskaņā ar Centrālās Dienvidu universitātes Ķīnā profesora Minšiue Šeņa teikto, kustību priekšrocības ir labi zināmas, taču zinātnieki vēlējās noskaidrot, vai īsa un intensīva slodze sniedz vairāk veselības ieguvumu, saglabājot kopējo aktivitātes līmeni nemainīgu. Tāpat tika pētīts, vai cilvēkiem, kas izjūt laika trūkumu, vajadzētu koncentrēties uz slodzes intensitāti vai treniņa ilgumu.
Tehnoloģijas atklāja slēpto patiesību
Dalībnieki no Lielbritānijas Biobankas datubāzes, nedēļas laikā nēsāja aktivitātes monitorus. Ierīce rūpīgi reģistrēja īsus – pat mirkļa – aktivitātes uzliesmojumus, kas lika viņiem aizelsties, bet par kuriem viņi pat neatcerējās.
Pēc tam dalībniekiem tika veikta septiņu gadu uzraudzība, lai novērtētu viņu nāves vai astoņu nopietnu slimību attīstības risku. Pētījuma laikā tika izpētītas, piemēram, smagas sirds un asinsvadu slimības, 2. tipa diabēts, aknu slimības, hroniska nieru slimība un demence.
Īsa slodze samazina risku
Rezultāti bija ļoti pārliecinoši: jo lielāka daļa kustību bija intensīvas, jo mazāks bija saslimšanas risks. Pat īsas ikdienas piepūles, piemēram, skriešana uz autobusu, bija cieši saistītas ar ilgāku dzīves ilgumu.
Salīdzinājumā ar tiem, kuri vispār neveica intensīvas aktivitātes, cilvēkiem ar visaugstāko slodzi demences risks bija par 63 procentiem zemāks, diabēta risks – par 60 procentiem zemāks, bet mirstības risks – par veseliem 46 procentiem zemāks. Šie glābjošie efekti izpaudās pat tad, kad kopējais laiks, kas pavadīts intensīvās aktivitātēs dienas laikā, bija īss.
Artrīta un psoriāzes gadījumā tieši slodzes intensitāte bija galvenais faktors, kas samazināja risku. Taču diabēta un aknu slimību profilaksē līdzvērtīgi svarīgu lomu spēlēja gan treniņa ilgums, gan slodzes intensitāte, raksta "SciTechDaily".
Kā intensīvs kustības veids aizsargā organismu?
Pēc profesora Šeņa teiktā, intensīva slodze aktivizē ķermeņa reakcijas, kuras mierīgāka kustība nevar pilnībā aizstāt. Kad cilvēks aizelsies, sirds efektīvāk pumpē asinis, asinsvadi kļūst elastīgāki, un skābekļa uzsūkšanās uzlabojas.
Turklāt intensīva aktivitāte samazina iekaisumu organismā, nodrošinot spēcīgu aizsardzību, piemēram, pret artrītu. Liela slodze arī var stimulēt vielu izstrādi, kas aizsargā smadzeņu šūnas, kas palīdz izskaidrot ievērojami zemāko demences risku.
Mazie soļi dod lielus rezultātus
Saskaņā ar zinātnieku teikto, ir vērts daļu no ikdienas kustībām padarīt intensīvākas, taču nav obligāti jāapmeklē sporta zāle. Pietiek, ja savā dienā pievienojat īsas aktivitātes, kas liek nedaudz aizelsties: tas var būt ātrs kāpiens pa kāpnēm, ātrāka pastaiga vai aktīvas spēles ar bērniem. Pētījums pierādīja, ka pat 15-20 minūtes intensīvas slodzes nedēļā, tas ir, tikai dažas minūtes dienā, nodrošina glābjošu efektu.
Ja pašreizējās veselības rekomendācijas galvenokārt koncentrējas uz kustību kopējo ilgumu, tad šis pētījums pierāda, ka slodzes intensitāte ir tikpat svarīga. Tajā pašā laikā zinātnieki atgādina, ka intensīva slodze nav piemērota visiem, īpaši vecākiem cilvēkiem vai tiem, kuriem ir noteiktas hroniskas slimības. Viņiem jebkura kustības palielināšana joprojām ir noderīga, un slodzi vienmēr jāpielāgo atbilstoši individuālajām iespējām.