Četriem speciālistiem jautāja, kāds ieradums palīdz vislabāk notievēt: visi atbildēja vienādi
Aptaukošanās palielina sirds un asinsvadu slimību risku, kas saskaņā ar ASV Slimību kontroles un profilakses centra datiem mūsdienās ir galvenais nāves cēlonis.
Tāpēc, protams, cilvēki ar lieko svaru bieži meklē šīs problēmas risinājumu, raksta "Parade".
Pēc medicīnas zinātņu doktora, kardiologa Ņinas Redfordas teiktā, aptaukošanās nav slinkuma pazīme, rakstura vai disciplīnas trūkums. Tā ir hroniska neirohormonāla metaboliska slimība.
"Liekais tauku daudzums organismā, īpaši viscerālie tauki ap vēderu, var izraisīt paaugstinātu asinsspiedienu, sliktāku holesterīna līmeni, insulīna rezistenci, hronisku iekaisumu un lielāku 2. tipa diabēta attīstības risku. Katrs no šiem faktoriem laika gaitā palielina slodzi uz sirdi un asinsvadiem," skaidroja kardiologs Alfrēds Hērlijs.
Medicīnas zinātņu doktore Megana Garsija-Veba piebilda, ka, ja organismā ir pārmērīgs taukaudu daudzums, tas nozīmē, ka tie var uzkrāties tādās vietās kā perikards (plānā apvalka membrāna ap sirdi).
Bieži vien aptaukošanos nav iespējams kontrolēt tikai ar diētu un dzīvesveidu. Tāpēc, ja jums ir aptaukošanās, ir svarīgi konsultēties ar ārstu par labākajiem veidiem, kā ar to cīnīties. Tomēr, kā tiek norādīts, pastāv viens spēcīgs ieradums, kas vienlaikus var veicināt svara samazināšanos un sirds un asinsvadu sistēmas veselību.
Izdevums aprunājās ar četriem ārstiem par to, kā vislabāk notievēt un vienlaikus uzturēt sirds veselību. Visu atbilde bija vienāda: pastāvīga aerobā aktivitāte.
"Konsekvence ir daudz svarīgāka par intensitāti. Es aicinu pacientus sākt ar vienkāršiem aerobiem vingrinājumiem, piemēram, ātru iešanu, iešanu pa slīpumu, skriešanu, braukšanu ar velosipēdu vai peldēšanu, un koncentrēties uz stabila ikdienas režīma izveidi, nevis sevis izsmelšanu," saka iekšķīgo slimību un aptaukošanās ārstēšanas ārste Pūdža Gidvani.
Garsija-Veba tam piekrīt: "Uzklausot simtiem pacientu par grūtībām, ar kurām viņi saskaras fizisko vingrinājumu jomā, varu teikt, ka vissvarīgākais ir vienkārši sākt ar konsekvenci." Viņas ieteikums ir izvēlēties aerobas slodzes veidu, kas jums patīk, un apņemties to veikt reizi nedēļā, piemēram, katru pirmdienu.
Pēc Hērlija teiktā, mērķiem, kas saistīti ar aerobo aktivitāti, jābūt sasniedzamiem. "Ja sāk ar reālistiskiem un viegli sasniedzamiem mērķiem, tas palīdz attīstīt konsekvenci un nostiprināt pozitīvus ieradumus. Savukārt pārāk ambiciozi mērķi sākumā bieži noved pie izlaistām dienām un vilšanās," viņš skaidroja.
Redforda saka, ka pat piecas minūtes aerobās slodzes dienā var būt lielisks sākumpunkts: "Plānojiet pakāpeniski palielināt savu iknedēļas fizisko aktivitāšu laiku atbilstoši savām iespējām. Ja nevarat trenēties 30 minūtes no vietas, trenējieties desmit minūtes trīs reizes dienā."
Runājot par aerobās aktivitātes daudzumu, kas veicina svara zudumu, Redforda norāda, ka daudzi svara zaudēšanas eksperti iesaka 300 minūtes aerobās slodzes nedēļā (aptuveni 45 minūtes dienā). Taču, pēc viņas teiktā, daudz svarīgāk ir izvirzīt reālistiskus mērķus un būt konsekventam.
Kāpēc pastāvīga aerobā aktivitāte ir efektīva svara zaudēšanai un sirdij
Pēc Hērlija teiktā, aerobā slodze uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas efektivitāti. "Laika gaitā regulāra aerobā aktivitāte samazina sirdsdarbības frekvenci miera stāvoklī, palīdz pazemināt asinsspiedienu, uzlabo jutību pret insulīnu, uztur veselīgāku holesterīna līmeni, uzlabo asinsvadu paplašināšanos un to reakciju uz pastiprinātu asins plūsmu," viņš skaidroja.
Gidvani apgalvo, ka regulāri aerobie vingrinājumi ietekmē veselību arī šūnu līmenī, stimulējot mitohondriju biogēzi, tas ir, procesu, kurā šūnas veido vairāk mitohondriju.
"Veselīgāki mitohondriji ļauj muskuļiem un citām audiem efektīvāk izmantot skābekli un enerģijas avotus, kas uzlabo izturību un kopējo vielmaiņas veselību," viņa saka.