Laika maiņa naktī uz svētdienu: miega ārste skaidro, kā pasargāt savu naktsmieru
Naktī uz svētdienu pulksteņus pagriezīsim par vienu stundu uz priekšu. Diemžēl kopā ar laika maiņu daudziem var mainīties arī pašsajūta, kristies enerģijas līmenis un pasliktināties miegs. Sagatavošanās laiks ir īss, taču miega ārste - pediatre Marta Celmiņa atklāj konkrētas lietas, ko var darīt, lai organisms pielāgotos pēc iespējas vieglāk.
Laika maiņa ietekmē mūsu diennakts ritmu jeb iekšējo bioloģisko pulksteni, kas regulē miegu, garastāvokli un enerģiju: “Pavasara un arī vasaras vakaros ilgāk saglabājas dabiskā gaisma, kas bremzē miega hormona melatonīna izdalīšanos, tāpēc var būt gan grūtāk aizmigt, gan grūtāk piecelties no rīta.
Sekas var būt aizkaitināmība, koncentrēšanās grūtības un samazināta produktivitāte.
Jāatzīst, ka pielāgošanās var aizņemt līdz pat divām nedēļām, īpaši tiem, kuri jau tāpat guļ nepietiekami, bērniem ar izjauktu dienas režīmu un cilvēkiem, kuri ir jutīgāki pret gaismas izmaiņām. Te talkā var nākt gan praktiska ikdienas paradumu maiņa, gan viedpulkstenis, kas palīdz saprast, cik kvalitatīvs bija miegs un vai organisms jau sāk pielāgoties.”
Ko darīt šajā nedēļas nogalē?
Piektdienas un sestdienas vakarā var doties gulēt nedaudz agrāk nekā parasti - pat 30 minūtes palīdzēs organismam vieglāk pārciest zaudēto stundu. Nav ieteicams pārāk ilgi aizgulēties svētdienā, jo tas var tikai padziļināt diennakts ritma traucējumus nākamajā nedēļā.
Ja ir grūtības iemigt, nelieto kofeīnu saturošus produktus pēc plkst.13.00, jo tie aizkavē miega spiediena veidošanos. Ja patīkamāk ir gulēt tumsā, tad ir vērts aizvērt aizkarus vai izmantot miega masku, lai rīta gaisma nemodinātu pārāk agri.
Stress ir viens no biežākajiem miega ienaidniekiem. Tāpat dienas laikā ieteicams būt aktīvam, jo fiziskās aktivitātes veicina labāku miegu naktī. Stresa līmenim var sekot līdzi viedpulkstenī, kas brīdina, ja stresa līmenis pārsniedz normu. Tāpat tas seko līdzi arī dienas aktivitātei, kas tieši ietekmē nakts miega kvalitāti.
Kā atgriezties ikdienas ritmā?
Ja laika maiņa tomēr pārsteigusi nesagatavotu, ir vērts atcerēties, ka organisms tai ar laiku pielāgosies. Lielākajai daļai cilvēku pilnīga atgriešanās labā ritmā notiek 3–7 dienu laikā, bet apzināta pieeja var šo laiku ievērojami saīsināt. Lai paātrinātu atgriešanos labā ikdienas ritmā:
- Ej gulēt jaunajā, ierastajā laikā katru vakaru, pat ja sākumā ir grūtāk aizmigt. Sekošana paredzamam miega grafikam ir ļoti būtiska pielāgošanās procesā.
- Nekompensē zaudēto ar ilgāku miegu nākamajā nedēļas nogalē, jo tas tikai pagarinās pielāgošanās procesu.
- Rīta gaisma ir tavs vislabākais sabiedrotais - uzreiz pēc pamošanās atver aizkarus. Dabiskā gaisma palīdz bioloģiskajam pulkstenim ātrāk pielāgoties. Savukārt vakarā tieši otrādi - jāmēģina jau pirms gulētiešanas gaismu mazināt.