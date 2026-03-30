Būt labā formā arī 86 gados!
Būvinženieres Silvijas Štrausas labsajūtas recepte un pieredze "Jaunķemeros".
Vai iespējams 86 gadu vecumā justies enerģiski, saglabāt staltu stāju un, pats galvenais, dzīvesprieku? Jā! Būvinženiere un emeritētā profesore Silvija Štrausa ir pierādījums, ka cienījams vecums ir tikai skaitlis, ja talkā nāk pašdisciplīna, rūpes par savu ķermeni un pozitīva attieksme. Viņa atklāj, kā Kūrorta rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri" palīdz radīt “jaunu sevis versiju”.
Veselībai patīk, ja var strādāt mīļu darbu!
Emeritētās profesores saikne ar Rehabilitācijas centru “Jaunķemeri” savā ziņā ir liktenīga. Nākamgad centrs svinēs 60 gadu jubileju, bet laikā, kad ēka (bijusī sanatorija “Jaunķemeri”, tagad – Kūrorta rehabilitācijas centrs “Jaunķemeri”) tika būvēta, Silvija strādāja Jelgavas būvmateriālu rūpnīcā. “Ja ēkas būvniecībā izmantoti Jelgavas rūpnīcā ražotie dzelzsbetona paneļi vai sijas, ļoti iespējams, varu teikt, ka esmu pielikusi roku šī centra tapšanā,” viņa smaidot saka.
“Pēc izglītības esmu būvinženiere, bet 47 gadus biju mācībspēks Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Domāju, veselībai ir ideāli, ja var strādāt mīļu darbu. Varbūt biju ideāliste, bet tiešām ik dienu gāju auditorijā ar pārliecību, ka savus studentus mīlu un vēlos viņiem sniegt labākās zināšanas.”
Silvijas prāta asums un staltā stāja nav nejaušība – tas ir mērķtiecīgs darbs ar sevi, ko papildina regulāra vingrošana un periodiski ieplānota programma vai procedūru kurss veselības uzlabošanai rehabilitācijas centrā.
"Jauna sevis versija" – vairāk nekā tikai procedūras
Iepriekš Silvija “Jaunķemeros” ambulatori baudīja tikai atsevišķas procedūras, bet šoreiz viņai ir ar nodarbībām un procedūrām piesātināts rehabilitācijas plāns. Rezultāts? Uzlabojies locītavu vingrums, ādas tonuss, ir pilnīgi cita pašsajūta. “Mājās atgriežos sakārtota – kā pilnīgi jauna sevis versija,” atzīst emeritētā profesore.
Kas Silviju pārsteidza visvairāk?
- Aeroterapija 9. stāvā: Miers, klusums un skatiens debesīs, guļot siltā guļammaisā uz terases.
- Dūņu dziedniecība: Dziļi sildoša procedūra, kas burtiski atmodina ķermeni. Procedūra, ko ne tikai baudīt, bet arī vērtīgi veselībai.
- Zemūdens masāžas: Var teikt – klasika vērtība, kas sniedz tūlītēju relaksāciju.
Būvinženieres veselības zelta likumi: pārtrauktā badošanās un 64 kilogramu robeža
Silvija par sevi teic tā – “kā jau būvinženiere, esmu praktiskas dabas cilvēks.” Tas izpaužas arī attieksmē pret veselību. Viņa stingri ievēro pašdisciplīnu:
- 16 stundu badošanās: "Esmu sev apsolījusi neēst pēc plkst. 14.00 vai vēlākais pēc pulksten 15.00. Šis uztura režīms man ir palīdzējis pilnībā atteikties no medikamentiem un tikt galā ar gastrītu."
- Ķermeņa svara kontrole: " Esmu apņēmusies nepieļaut, ka sveru vairāk par 64 kg! Tiklīdz svars pieaug, es ierobežoju uzturu. Lai gan ikdienā cenšos dzīvot un ēst veselīgi, daru to bez pārspīlējumiem un retu reizi uzturā lietoju arī krējumu, apēdu pa kādai smalkmaizītei.Mēs pieskatām savus īpašumus, bet tieši tāpat būtu jāpieskata savs ķermenis."
- Aktīvs rīts: Celšanās pulksten 6.00, vingrošana un garīgās prakses. Tikai pēc tam – darbi dārzā, vingrošana vai sabiedriskās aktivitātes.
Speciālistu profesionalitāte, kas iedvesmo
Pēc tik daudziem akadēmiskajai videi un izglītībai veltītiem darba gadiem, Silvija augstu vērtē profesionalitāti un zināšanas. “Jaunķemeros” viņu patīkami pārsteidza jaunās paaudzes speciālisti. “Man ir problēmas ar ceļa locītavu. Esmu vērsusies pie vairākiem speciālistiem un kādā ārstniecības iestādē, kur konsultācija pie ārsta maksāja visdārgāk, speciālists veltīja vien trīs minūtes sava laika, secinot, ka šis tomēr nebūs viņa kompetences jautājums... Savukārt “Jaunķemeros” fizioterapeits sniedza detalizētus ieteikumus, ierādīja vingrinājumus – no šīs konsultācijas esmu ieguvusi patiešām daudz,” teic Silvija.
Vai arī jūs esat gatavi atgūt kustību prieku?
Rehabilitācija ir gudrs ieguldījums savā nākotnē un dzīves kvalitātē. Kūrorta rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri" piedāvā profesionālu atbalstu, ja vēlaties:
- Kustēties vieglāk un bez sāpēm;
- Atgūt enerģiju pēc saspringta darba posma vai pārciestas slimības;
- Sajust mieru, dabas tuvumu un uzlabot veselību pieredzējušu mediķu uzraudzībā.
Neatlieciet savu veselību uz rītdienu – sāciet savu atjaunošanās stāstu jau šodien!
REZERVĀCIJAI:
Ārstniecības iestādes kods 1300-64003