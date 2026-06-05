Rinkēvičs: ERAB ir jāpilda izšķiroša loma Austrumu reģiona hibrīdo un kiberdraudu pārvarēšanā
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien ERAB pilnvarnieku gada sanāksmes atklāšanā norādīja, ka Eiropas austrumu reģiona kritiskā infrastruktūra saskaras ar pieaugošiem hibrīdajiem un kiberdraudiem, un ERAB šajā situācijā ir jāpilda izšķiroša loma.
Rinkēvičs pauda, ka pēdējo reizi ERAB sanāksme Rīgā notika pirms 26 gadiem - 2000. gadā, un pa šo laiku daudz kas esot mainījies. "Tajā laikā banka bija citādāka, un arī mana valsts, Latvija, bija cita valsts. ERAB un Latvija ir augušas gan mērogā, gan pienesumā. Latvija ir ievērojami mainījusies. Tagad mēs esam Eiropas Savienības (ES), NATO un OECD dalībvalsts. Mēs esam nostiprinājuši savu vārdu. Mēs esam modernizējuši savas institūcijas. Mēs esam izveidojuši spēcīgu balsi starptautiskā mērogā," norādīja Rinkēvičs.
Viņš uzsvēra, ka Latvija ir mācījusies un pilnveidojusies, lai kļūtu par spēcīgu un uzticamu partneri. Latvijas ekonomika ir piedzīvojusi transformāciju, un šodien ekonomisko izaugsmi virza produktivitāte un inovācijas. Mainījies ir arī finanšu sektors, kļūstot caurredzamāks un izturīgāks, tas ir kļuvis vairāk salāgots ar augstākajiem starptautiskajiem standartiem.
Rinkēvičs pauda, ka tāpat ir mainījusies arī globālā pasaules kārtība. 2000. gadā Latvijas galvenais izaicinājums bija integrācija Eiropas un transatlantiskajās struktūrās, bet šodien tie ir ģeopolitiskā nestabilitāte, enerģētiskā nedrošība, ekonomiskā fragmentācija un hibrīdie draudi.
"Viena lieta nav mainījusies. Mēs nesastopamies ar šiem izaicinājumiem vieni paši. Mēs ar tiem saskaramies kopā. Kopā ar uzticamiem draugiem, uzticamiem partneriem un institūcijām, kurām ir kopīgas vērtības," teica Rinkēvičs, piebilstot, ka Latvijai partnerība ar ERAB nozīmē daudz vairāk nekā tikai ekonomiku un investīcijas. Tā nozīmē uzticību un stabilitāti.
Valsts prezidents teica, ka ERAB šī gada sanāksmei ir izvēlēta tēma "No nepastāvības līdz daudzpusībai". Viņaprāt, tas ir īpaši aktuāli Eiropas austrumu daļai.
"Reģions turpina iestāties par demokrātiskām vērtībām. ERAB ir galvenā loma investīciju veicināšanā reģionā," teica Valsts prezidents, norādot, ka bankas nelokāmais atbalsts Ukrainai, kas tiek uzturēts visas viņu cīņas laikā, ir augsti vērtējams. Tāpat viņš teica, ka turpmākās prioritātes ir skaidras, jo austrumu pierobežas reģionam ir nepieciešams atbalsts un uzmanība.
Rinkēvičs uzsvēra, ka reģiona kritiskā infrastruktūra saskaras ar pieaugošiem hibrīdajiem un kiberdraudiem. Viņš teica, ka šajā straujajā un sīvās konkurences pasaulē nevar atļauties atpalikt inovāciju jomā. ERAB ir jāpilda izšķiroša loma šo izaicinājumu risināšanā.
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) ir starptautiska finanšu iestāde, kas dibināta 1991. gadā. Kā daudzpusīga attīstības investīciju banka ERAB izmanto ieguldījumus kā rīku tirgus ekonomiku veidošanai. Sākotnēji banka tika izveidota, lai palīdzētu veidot jaunu, pēc-aukstā kara laikmeta vidi Centrālajā un Austrumeiropā, taču nu tās jau darbojas trīs kontinentos. ERAB ir spēlējusi vēsturisku lomu un ieguvusi unikālas zināšanas pārmaiņu veicināšanā, īpašu uzmanību pievēršot privātā sektora attīstībai un zaļajām investīcijām. Līdz šim banka ir ieguldījusi vairāk nekā 220 miljardus eiro vairāk nekā 7 800 projektos.