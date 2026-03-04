SPKC: valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV pieejama plašākam iedzīvotāju lokam
Atzīmējot Starptautisko cilvēka papilomas vīrusa (CPV) izpratnes veicināšanas dienu, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atgādina par iespēju vakcinēties pret CPV. Valsts apmaksāta vakcinācija pret vēzi izraisošo vīrusu kļuvusi pieejama plašākam iedzīvotāju lokam, tostarp personām ar paaugstinātu risku līdz pat 55 gadu vecumam.
CPV ir plaši izplatīts – ar to dzīves laikā inficējas līdz pat 8 no 10 seksuāli aktīviem cilvēkiem. Lielākoties infekcija norit bez simptomiem, taču augsta riska vīrusa tipi var izraisīt onkoloģiskas slimības – dzemdes kakla, dzimumlocekļa, anālā kanāla, kā arī mutes un rīkles vēzi gan sievietēm, gan vīriešiem. Vakcinācija ir efektīvākais veids, kā novērst šos riskus. Latvijā pieejamā vakcīna nodrošina aizsardzību pret deviņiem augsta riska CPV tipiem un sniedz ilgstošu aizsardzību. Vakcīnas drošība un efektivitāte ir plaši pētīta starptautiskos klīniskos pētījumos un uzraudzīta arī pēc tās ieviešanas praksē.
Līdz šim valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV infekciju ir bijusi pieejama meitenēm un zēniem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Šī vecuma pusaudži arī turpmāk paliek prioritārā vakcinācijas grupa, taču tagad, atkarībā no vakcīnu pieejamības, bezmaksas vakcināciju var saņemt vēl trīs iedzīvotāju grupas:
Paaugstinātam riskam pakļautie iedzīvotāji:
- sievietes no 18 līdz 55 gadiem ar dzemdes kakla adenokarcinomu in situ (AIS) un pirms vai pēc dzemdes kakla vidējas/smagas pakāpes displāzijas (HSIL) ķirurģiskas ārstēšanas;
- sievietes no 18 līdz 45 gadiem ar priekšvēža izmaiņām – CIN 2/3 (dzemdes kakls), VaIN 2/3 (maksts), VIN 2/3 (vulva) un AIN 2/3 (anālais kanāls);
- sievietes un vīrieši no 18 līdz 45 gadiem ar imūnsupresiju bez HIV infekcijas;
- sievietes un vīrieši no 18 līdz 45 gadiem ar HIV infekciju.
Papildus bezmaksas vakcināciju var saņemt sievietes un vīrieši 25 gadu vecumā un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem.
Neraugoties uz to, ka jau no 2010. gada vakcinācija pret CPV infekciju ir iekļauta valsts apmaksātā vakcinācijas kalendārā 12 gadus vecām meitenēm, vakcinācijas līmenis pret CPV Latvijā joprojām ir zems. 2024.gadā pret CPV infekciju vakcinēto 12 gadus veco meiteņu īpatsvars Latvijā bija 43,8% un zēnu īpatsvars ir 36,8%.
Visaugstākā vakcinācijas aptvere ir Zemgales reģionā: vakcinēto meiteņu īpatsvars bija 54,7% un zēnu 51,3%. Viszemākā vakcinācijas aptvere ir Rīgā: meitenēm 32,7%, zēniem 25,7%.
Povizoriskie dati rāda, ka 2025. gadā pret CPV infekciju vakcinēto 12 gadus veco meiteņu īpatsvars Latvijā 1.potēm bija 50,7%, bet 2.potēm – 28,4%. Pret CPV infekciju vakcinēto 12 gadus veco zēnu īpatsvars Latvijā 1.potēm bija 43,3%, bet 2.potēm – 23,3%. Vakcinācijas aptveres rādītājus ir būtiski palielināt, lai pēc iespējas vairāk samazinātu ar CPV saistīto slimību, īpaši onkoloģisko, izplatību sabiedrībā, kā arī pēc iespējas palielinātu veselīgi nodzīvotā mūža ilgumu.
Pusaudžu vecumā vakcinācija ir īpaši būtiska, jo tā nodrošina aizsardzību vēl pirms iespējamas saskares ar vīrusu. SPKC aicina vecākus pārrunāt vakcinācijas iespējas ar ģimenes ārstu un pieņemt informētu lēmumu, balstītu zinātniskos datos.
“Vakcinācija pret CPV ir ieguldījums bērna nākotnē – tā ir iespēja novērst vēzi vēl pirms tas var attīstīties. Tā ir droša un efektīva profilakse, ko nodrošina valsts,” uzsver SPKC vecākā epidemioloģe Linda Krauze.
SPKC aicina iedzīvotājus informāciju par vakcinācijas drošību un efektivitāti meklēt uzticamos informācijas kanālos un savu lēmumu vakcinēties balstīt uz zinātniski balstītiem faktiem.