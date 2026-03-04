Valmierā pieķer nelegālo alkoholu ražotājus - kratīšanā izņem simtiem litrus brāgas un destilācijas aparātu
Šogad februārī Valmierā Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas, sadarbojoties ar Speciālo uzdevumu bataljona 5. taktisko nodaļu, sankcionētas kratīšanas laikā izņēma 340 litrus nelikumīgi izgatavotas brāgas, 4,5 litrus degvīna, 400 cigaretes bez akcīzes markām un alkohola destilācijas aparātu. Aizturētas divas personas, pret kurām sākts kriminālprocess par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu un apriti.
2026. gada 26. februārī Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas Valmierā, sadarbojoties ar Speciālo uzdevumu bataljona 5. taktisko nodaļu, sankcionētas kratīšanas laikā kādā īpašumā konstatēja un izņēma nelikumīgi izgatavotus alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.
Kratīšana veikta iepriekš uzsāktā kriminālprocesā par nelikumīgu alkoholisko dzērienu apriti. Tās laikā pie 1966. gadā dzimušas sievietes un 1967. gadā dzimuša vīrieša tika atrasti un izņemti 340 litri nelikumīgi izgatavotas brāgas, 4,5 litri degvīna, 400 cigaretes “Marlboro” bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī alkohola destilācijas aparāts.
Abas personas tika aizturētas Kriminālprocesa likuma 264. panta kārtībā. Pēc atbrīvošanas vienai personai piemērots drošības līdzeklis – uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā. Jāpiebilst, ka personas jau iepriekš nonākušas Valsts policija redzeslokā par līdzīgām darbībām.
Par notikušo turpinās izmeklēšana pēc Krimināllikums 221. panta pirmās daļas – par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai realizāciju.
Valsts policija atgādina, ka nelikumīga alkoholisko dzērienu izgatavošana un realizācija ir sodāma rīcība. Tā ne tikai rada zaudējumus valsts budžetam, bet arī apdraud cilvēku veselību un dzīvību, jo nelegāli ražota alkohola sastāvs un kvalitāte nav kontrolēta.
Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par nelegālu alkohola vai tabakas izstrādājumu apriti, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.