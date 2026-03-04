Pasaulē
Šodien 10:21
VIDEO: dramatiski kadri iemūžina cilvēku glābšanu no milzīga ugunsgrēka tirdzniecības centrā Kenijā
Kenijas galvaspilsētā Nairobi otrdien izcēlies plašs ugunsgrēks tirdzniecības kompleksā “Yare Plaza”, kur pārsvarā strādā apģērbu tirgotāji.
Liesmas strauji pārņēma ēku, un notikuma vietā tika mobilizēti ugunsdzēsēji, kamēr pie kompleksa pulcējās satraukti iedzīvotāji un tirgotāji.
Sociālajos tīklos izplatītajos video redzamas dramatiskas glābšanas ainas — cilvēki tiek izvilkti no dūmiem piepildītās ēkas, kamēr citi vēl vilcinās pamest telpas, par spīti augošajam apdraudējumam. Vienā no epizodēm kāds vīrietis, mēģinot tikt ārā no augstākiem stāviem, improvizēja nolaišanos ar virvi; apkārtējie viņu iedrošināja un aplaudēja brīdī, kad viņš droši sasniedza zemi.
Pēc ugunsgrēka izcelšanās operatīvie dienesti uzsāka glābšanas darbus un teritorijas norobežošanu. Varasiestādes informē, ka ir sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās iemeslus.