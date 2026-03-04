Eiropas pilsoņu atgriešana mājās no Tuvajiem Austrumiem
Vairākas Eiropas valstis ir sākušas organizēt pirmos lidojumus savu pilsoņu evakuācijai no Tuvajiem Austrumiem, saasinoties karam šajā reģionā.
Asaras un apskāvieni: pirmie evakuētie Eiropas pilsoņi no Tuvajiem Austrumiem atgriežas mājās. FOTO
Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Albaress otrdien paziņoja, ka 175 Spānijas pilsoņi ir iekāpuši plānotā reisā no Abū Dabi un dodas uz Madridi.
Repatriācijas operācijas tiek veiktas pēc tam, kad ASV un Izraēla sestdien sāka bombardēt Irānu, kas uz to atbildēja ar uzbrukumiem Izraēlai un Persijas līča valstīm. Komerciālā aviācija lielā daļā reģiona ir apturēta šī kara dēļ.
Saskaņā ar Madrides varas iestāžu aplēsēm pašlaik konflikta reģionā atrodas aptuveni 30 000 Spānijas pilsoņu.
Tiek plānoti jauni reisi, lai paātrinātu Spānijas pilsoņu aizbraukšanu, sevišķi no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur dzīvo apmēram 13 000 Spānijas pilsoņu, sacīja Albaress.
Viņš sacīja, ka "visgrūtākā situācija" ir ar Irānu, kur vēl atrodas vairāk nekā 150 Spānijas pilsoņu.
Lielbritānijas ārlietu ministre Iveta Kūpere parlamentā paziņoja, ka britu valdība organizē čārterreisu no Omānas galvaspilsētas Maskatas tuvāko dienu laikā. Līdz otrdienas rītam Ārlietu ministrijā bija reģistrējušies 130 000 Lielbritānijas pilsoņu Tuvajos Austrumos.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks sacīja, ka arī viņa valsts gatavo operāciju Polijas pilsoņu evakuācijai no šī reģiona. Viņš devis norādījumus atcelt valdības lidmašīnu reisus, lai tās būtu gatavas evakuācijai, ja radīsies tāda iespēja.
Tusks sacīja, ka pašlaik Apvienotajos Arābu Emirātos atrodas 14 000 Polijas pilsoņu.