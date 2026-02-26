Vitamīni un minerālvielas ādas un matu skaistumam - konsultē farmaceite
Pēc garās ziemas, tuvojoties pavasarim, arvien biežāk mēdzam izjust vēlmi parūpēties par savu izskatu un pievērst vairāk uzmanības tam, lai āda un mati izskatītos labi un veselīgi. Kādi vitamīni un minerālvielas ir īpaši aktuāli ādas un matu atbalstam, stāsta BENU Aptiekas farmaceite Alise Galeja.
Dažas no svarīgākajām vielām matu, nagu un ādas veselībai ir B grupas vitamīni, īpaši biotīns (B7), C vitamīns, A vitamīns un tādas minerālvielas kā cinks, selēns un dzelzs, kā arī vēl vairākas vielas sniedz būtisku atbalstu, lai āda un mati būtu veselīgi un izskatītos skaisti, stāsta farmaceite Alise Galeja.
B grupas vitamīni piedalās procesos, kas nodrošina šūnas ar skābekli un nepieciešamajām barības vielām, tādējādi veicinot matu un nagu augšanu un sekmējot veselīgāku ādas un nagu izskatu. Biotīns (B7) stimulē folikulus un keratīna sintēzi, tādējādi veicinot matu augšanu, kā arī var uzlabot trauslu nagu stāvokli.
Cinks veicina ādas dzīšanu un līdzsvaro sebuma veidošanos, kā arī var veicināt matu augšanu, uzlabot nagu un ādas veselību.
Selēns palīdz uzturēt matu un nagu veselību, aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa un atbalsta vairogdziedzera darbību, kas var ietekmēt matu augšanu.
Dzelzs ir svarīgs mikroelements, kas palīdz samazināt matu izkrišanu un nagu trauslumu.
Gan C, gan E vitamīns darbojas kā antioksidanti. C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas pasargā no brīvo radikāļu bojājumiem un piedalās kolagēna sintēzē, kā arī tiek lietots lokāli, lai samazinātu ādas pigmentāciju. Savukārt E vitamīns palīdz stiprināt ādas aizsargbarjeru, tādējādi saglabājot ādas mitruma līmeni, kā arī veicina ādas dzīšanu.
A vitamīns palīdz novērst ādas sausumu un lobīšanos, kā arī matu izkrišanu.
Hialuronskābe, piesaistot lielu ūdens daudzumu, var padarīt ādu mitrinātāku un ar laiku palīdz stiprināt ādas aizsargbarjeru.
Omega-3 taukskābes palīdz stiprināt ādas lipīdu aizsargbarjeru, tādējādi neļauj iztvaikot ūdenim no ādas. Tās palīdz mazināt ādas iekaisuma procesus, līdz ar to var būt noderīgs atbalsts aknes, psoriāzes un ekzēmas gadījumā.
Kolagēns tiek plaši pētīts, un tā iedarbību saista ar pozitīvu ietekmi uz ādas stāvokli, grumbiņu samazināšanos, elasticitātes uzlabošanos un mitruma palielināšanos. Labākam efektam to ieteicams lietot kopā ar vitamīnu C un hialuronskābi. Kolagēnam izšķir vairākus tipus – ādas stāvokļa uzlabošanai ir piemērots I un III tipa hidrolizēts kolagēns, kuru organisms absorbē vieglāk.
Šīs vielas bieži atradīsiet arī kompleksajos vitamīnos skaistumam – ādas, matu un nagu atbalstam. Par jums piemērotākā produkta izvēli konsultējieties ar BENU Aptiekas farmaceitiem.
Ieteikumi pareizai lietošanai
Uztura bagātinātājus skaistumam – ādas, matu un nagu atbalstam – lieto atkarībā no mērķa. Ja mērķis ir matu un nagu stāvokļa uzlabošana, lietošanas periods efekta sasniegšanai var būt ilgāks, apmēram 6 mēneši. Savukārt ādas stāvokļa uzlabojumi var būt manāmi aptuveni pēc 4 nedēļu lietošanas, tomēr vēl labākam efektam tos ieteicams lietot 3–4 mēnešu kursa veidā, skaidro farmaceite Alise Galeja.
Pavasarī šie uztura bagātinātāji var būt ļoti aktuāli, jo ziemas periodā uzturs mēdz būt vienveidīgāks, mazāk tiek uzņemti dārzeņi, augļi, mēdz biežāk būt stress un neizgulēšanās, kā arī sausais gaiss (ko veicina telpu apkure) – tas viss atstāj ietekmi uz ādu, nagu un matu stāvokli.
Vienlaikus farmaceite uzsver – ja ir parādījusies kāda matu, nagu vai ādas problēma, tad vispirms būtu jāvēršas pie ārsta un jāveic asins analīzes, lai noskaidrotu, vai ir kāda vitamīna vai minerālvielas deficīts, un jākonsultējas ar speciālistu, lai noskaidrotu nepieciešamību to uzņemt papildus. Atcerieties, ka uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
BENU e-Aptieka iesaka:
ULTRAVIT Skin, Nails&Hair kolagēna formula kapletes – paredzētas, lai atbalstītu ādas, nagu un matu veselību. Bioaktīvie kolagēna peptīdi no UltraVit Skin, Nails & Hair formulas, kas īpaši piemēroti skaistumkopšanai, palielina ādas elastību, samazina grumbu dziļumu un stiprina nagus. Pārējo sastāvdaļu komplekss, piemēram, C vitamīns, varš un cinks atbalsta matu, nagu un ādas veselību. Kolagēns, biotīns, L-prolīns un L-lizīns ir veselīgas, jauneklīgas ādas un matu veselības pamatā, kā arī palīdz samazināt nogurumu un nespēku.
ICONFIT Ferrum dzelzs bisglicināts kopā ar uzsūkšanos uzlabojošo C vitamīnu ir dzelzs ar augstu biopieejamību, kas neizraisa kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumus. Tā ir ļoti efektīva dzelzs forma, kas 2-4 reizes labāk uzsūcas nekā dzelzs sulfāts. Tai ir būtiska nozīme asins veidošanā, veicina hemoglobīna veidošanos un normālu skābekļa transportēšanu organismā, piedalās enerģijas vielmaiņā un normālā imūnsistēmas darbībā, palīdz mazināt nogurumu un nespēku.
ICONFIT Cinks&Selēns kapsulas – atbalstiet savu imūnsistēmu un uzturiet veselīgus matus un nagus ar cinku un selēnu, kas ir būtiski elementi ikdienas veselības režīmam. Cinks un selēns veicina normālu imūnsistēmas darbību. Turklāt tie palīdz uzturēt matu un nagu veselību.
VPLAB Beauty Collagen Peptides pulveris 150 g – tas satur tikai vienu sastāvdaļu – 100% hidrolizēto kolagēnu VERISOL®. Bioaktīvie kolagēna peptīdi® VERISOL® ir īpaši izstrādāti skaistumkopšanas nolūkiem – tie palīdz uzlabot ādas stāvokli, palielina ādas elastību, samazina grumbiņu dziļumu un celulītu, kā arī stiprina nagus četru nedēļu laikā. Beauty Collagen Peptides palīdz stimulēt jauna kolagēna ražošanu ādas šūnās. Produktam ir augsta uzsūktspēja, tas neizraisa alerģisku reakciju un ir drošs lietošanai gan sievietēm, gan vīriešiem.
NATEO D + Omega3 4000SV kapsulas N60 – tas ir radīts, lai nodrošinātu organismu ar nepieciešamo D vitamīna daudzuma, kā arī neaizvietojamo Omega-3 taukskābju uzņemšanu. D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, palīdz uzturēt zobu un kaulu veselību, normālu muskuļu darbību, kā arī veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos un izmantošanu. Omega-3 taukskābes EPS un DHS veicina normālu sirds darbību. Labvēlīgo ietekmi panāk, ik dienas uzņemot vismaz 250mg EPS un DHS, kas atbilst vienai kapsulai NATEO D + Omega-3.
LIVSANE Omega-3 High Dosage 1000mg mīkstās kapsulas satur zivju eļļu, kas sastāv no neaizstājamām polinepiesātinātām taukskābēm EPA un DHA. Kapsulām ir patīkama vaniļas garša. EPA un DHA veicina normālu sirds darbību. Turklāt DHA palīdz uzturēt normālu redzi un normālu smadzeņu darbību. Labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg EPA un DHA.
Uztura bagātinātāji! Uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!