VIDEO: atvaļināts Krievijas ģenerālpulkvedis skaidro, kāpēc steidzami jāpārtrauc karš ar Ukrainu
Leonīds Ivašovs, kurš iepriekš ieņēma augstus amatus Krievijas Aizsardzības ministrijā, sniedzis skarbu kara novērtējumu un publicēja frontes karavīra liecību.
Atvaļinātais ģenerālpulkvedis un bijušais Viskrievijas virsnieku asamblejas vadītājs Leonīds Ivašovs sniedzis skarbu kara novērtējumu, brīdinot, ka "vardarbība no frontes jau ieplūst valstī", un aicinot "izbeigt šo asinspirti".
Ivašovs sacīja, ka satraucoši signāli nāk ne tikai no kaujas zonas, bet arī no pašiem karavīriem. Viņš pastāstīja par vēstuli no līguma karavīra: vēstulē, kuras fragmentus viņš pauda skaļi, karavīrs situāciju raksturo kā "koncentrācijas nometni" un runā par "bezjēdzīgiem uzbrukumiem", kas noved pie "masu iznīcināšanas".
Krieviju pārņem noziegumi
Ivašovs minēja arī citus pierādījumus. Ne tikai Gerasimova katastrofālo kaujas taktiku, bet arī sociālās sekas - pieaugošo brutalitāti, spriedzi un kriminālos riskus. Ģenerālis apgalvo, ka "brutalitāte no frontes jau apmetas un dzīvo mūsu vidū", sasaistot to ar smago noziegumu pieaugumu atgriezušos un aktīvā dienesta karavīru vidū.
Novērotāji atzīmē, ka Putina iebrukums Ukrainā, kas sākotnēji tika reklamēts kā ierobežota operācija, arvien vairāk manāmi ietekmē Krievijas iekšpolitisko dzīvi un sabiedrības noskaņojumu. Publiski izskanējušie ziņojumi par demobilizācijas problēmām un militārpersonu morāli kļūst par daļu no plašākām debatēm par ilgstošas karadarbības sekām.