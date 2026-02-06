Abu Meri: šogad visu slimnīcu stacionāro pakalpojumu tarifiem piemēros "vienādu un taisnīgu finansējuma samazinājumu"
Šogad stacionāro pakalpojumu tarifam visām slimnīcām tiks piemērots vienots koeficients 0,95, kas nozīmēšot "vienādu un taisnīgu finansējuma samazinājumu", šodien tiekoties ar Ogres rajona slimnīcas vadību, paudis veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders, šodien Abu Meri tikās ar Ogres rajona slimnīcas vadību, lai pārrunātu šī gada plānotā finansējuma jautājumus, ārstniecības pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī slimnīcas attīstību slimnīcu tīkla pārskatīšanas kontekstā.
Runājot par 2026. gada finansējumu, ministrs uzsvēris, ka izmaiņas līgumos par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu izriet no kopējām veselības aprūpes budžeta iespējām. Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem pieejamais finansējums ārstniecības iestādēm jānovirza vienlīdzīgi un caurspīdīgi, paudis ministrs.
VM informē, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) ir piedāvājis palielināt ambulatoro pakalpojumu apjoma finansējumu, tomēr Ogres slimnīca patlaban neredzot iespējas šo piedāvājumu pilnībā īstenot.
NVD turpinās vērtēt slimnīcas faktiskos darbības datus, un tikšanās laikā panākta vienošanās, ka dienests sagatavos priekšlikumu par iespējamu papildu finansējuma piešķiršanu jau šā gada otrajā pusē.
VM atzinīgi novērtēja Ogres slimnīcas ieguldījumus infrastruktūras attīstībā pēdējā gada laikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas darbu, kā arī dzemdniecības profila kvalitātes stiprināšanu.
Tikšanās laikā pārrunāta arī līdzšinējā sadarbība ar klīniskajām universitātes slimnīcām un pediatrijas profila tālākās attīstības iespējas.
Diskutējot par slimnīcu tīkla attīstību un pāreju uz trīs līmeņu slimnīcu modeli, VM paudusi redzējumu par Ogres slimnīcas līmeņa iespējamu pārskatīšanu, vienlaikus uzsverot, ka slimnīcu tīkla ilgtspējas nodrošināšanai būtiska nozīme ir vienotiem kvalitātes rādītājiem.
Ministrija aicinājusi slimnīcas vadību tuvākajā laikā iepazīstināt ar savu attīstības vīziju un iespējām paplašināt un uzlabot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.
Ogres slimnīca šobrīd darbojas kā trešā līmeņa slimnīca ar 90 stacionāra gultām un nodrošina visus obligātos ārstniecības profilus. Slimnīca ir viena no tām ārstniecības iestādēm, kur pēdējos gados novērojams pacientu skaita pieaugums, atzīmē VM.
Kā vēstīts, reģionālo slimnīcu kopējais finansējums nesamazināsies, jo panākta vienošanās iztrūkumu kompensēt, vairāk apmaksājot citus pakalpojumus, aģentūru LETA pēc sarunas ar Abu Meri informēja Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības (RACA) izpilddirektors Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija).
Krauklis norādīja, ka tikšanās rezultātā panākts konceptuāls risinājums slimnīcu budžeta jautājumā, ļaujot VM virzīt plānotās reformas, vienlaikus finansiāli neapdalot reģionālās slimnīcas. Puses vienojušās, ka, lai gan VM plānotās izmaiņas pacientu apmaksas modelī stāsies spēkā, reģionālajām slimnīcām tiks nodrošināti kompensējošie mehānismi, nepieļaujot kopējā finansējuma samazinājumu, paudis Krauklis.
Līdztekus sarunās precizēts, ka ministrijas piedāvātais pārrēķins attiecībā uz fiksēto samaksu par vienu pacientu paliks spēkā. Tomēr, apzinoties, ka tas radītu ievērojamu budžeta iztrūkumu otrā un trešā līmeņa slimnīcām provizoriski 4,6 miljonu eiro apmērā, ministrs apsolījis šo starpību segt, piešķirot papildu finansējumu citiem šajās slimnīcās sniegtajiem pakalpojumiem.
Tādējādi slimnīcu kopējais budžets saglabāsies līdzšinējā līmenī, garantējot iestāžu stabilitāti un spēju nodrošināt neatliekamo palīdzību, atzīmējusi RACA.
Kā aģentūrai LETA pēc sarunām ar RACA paudusi Abu Meri padomniece Ilona Oša, darbs ar katru slimnīcu ir individuāls un šobrīd notiek sarunas par kompensējošiem mehānismiem.
Kā vēstīts, pašvaldības iepriekš norādīja, ka VM sniegtā informāciju slimnīcā liecināja, ka reģionālajām slimnīcām finansējums stacionārajiem pakalpojumiem varētu tikt būtiski samazināts.
Savukārt VM iepriekš skaidroja, ka slimnīcu tīkla attīstības mērķis ir ilgtspējīga, pacientiem droša un pieejama stacionārā aprūpe visā Latvijā. Ministrija vairākkārtīgi uzsvērusi, ka visas slimnīcas turpinās sniegt pakalpojumus saviem iedzīvotājiem.
VM informējusi, ka ar katru slimnīcu notiks atsevišķas sarunas, katra slimnīca tiks vērtēta individuāli, ņemot vērā gan vietējo kopienu vajadzības, gan reģionālās īpatnības, gan arī demogrāfisko situāciju, īpaši pierobežas teritorijās, kas ir svarīgi valsts drošībai.
Plānotā pāreja no pieciem uz trim slimnīcu līmeņiem palīdzēs skaidrāk zināt un saprast arī pacientiem, kādus pakalpojumus var saņemt tuvāk mājām un kādos gadījumos specializēta palīdzība tiks nodrošināta augstāka līmeņa ārstniecības iestādē. Pacientu drošība un pakalpojumu kvalitāte ir vieni no galvenajiem aspektiem pārmaiņām, skaidrojusi VM.