Aizvadīta šajā sasaukumā ilgākā Rīgas domes sēde
Ceturtdien pirms plkst. 20 noslēdzās Rīgas domes sēde, kas ilga vairāk nekā 20 stundas, tādējādi kļūstot par ilgāko Rīgas domes sēdi šajā sasaukumā.
Rīgas domes sēde sākās trešdien plkst. 11. Ap plkst. 21 tajā tika izsludināts pārtraukums.
Ceturtdien sēde tika atsākta plkst. 9 un noslēdzās pirms plkst. 20.
Domes sēdē tika izskatīti kopumā 102 jautājumi, no kuriem vairāki bija būtiski rīdziniekiem, piemēram par īres maksas iekasēšanu par pašvaldības dzīvokļiem, par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, atkritumu apsaimniekošanu un citi.
Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija par sagatavošanās procesa sākšanu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" akciju kotēšanai biržā.
Šis jautājums bija pēdējais domes sēdes darba kārtībā un par to deputāti vispār nedebatēja. Tika uzdoti pāris jautājumi, bet debatēm nepieteicās neviens deputāts.
Turpretim deputāti daudz diskutēja par atbalsta sniegšanu Latvijas dalībai Venēcijas mākslas biennālē, amatpersonu komandējumu atskaišu iesniegšanu nevis papīra, bet digitālā formā un līdzīgiem jautājumiem.
Šī bija ilgākā domes sēde šī sasaukuma laikā, kas darbu sāka pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām.