Sito Alonso izvēlējies sastāvu svarīgajai Pasaules kausa kvalifikācijas spēlei pret Poliju
Zināmi tie 12 basketbolisti, kuri rīt, 27. februārī, aizvadīs 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas F grupas spēli pret Poliju, ziņo Latvijas Basketbola savienība.
Par pēdējiem trijiem liekajiem kļuva Adrians Andževs, kurš pieaugušo valstsvienībā debitēja novembra logā, Rodijs Mačoha un Anrijs Miška. Iepriekš kļuva zināms, ka traumas dēļ nevarēs palīdzēt Stambulas "Anadolu Efes" basketbolists Rolands Šmits.
Pēc ilgāka pārtraukuma izlasē spēlēs uzbrucējs Artūrs Strautiņš - viņš pagājušās sezonas laikā iedzīvojās krustenisko saišu traumā, un ierindā atgriezās oktobrī. Tāpat kopš Eiropas čempionāta izlasē atkal spēlēs aizsargs Kristers Zoriks, kā arī traumu sadziedējis Kristaps Ķilps. Pārējie jau bija sastāvā pirmajās spēlēs pret Nīderlandi un Austriju.
Pirms šīm spēlēm Latvija ar bilanci 1-1 F grupā ir trešajā vietā, bet Polija ar 2-0 ir pirmie. Otro kvalifikācijas kārtu sasniegs trīs labākās komandas, ņemot līdz visu izcīnīto bilanci. Līdz ar to katra uzvara ir svarīga un šīs var kļūt par ļoti nozīmīgām spēlēm abām izlasēm - katrs panākums var tuvināt izredzēm vēlāk sasniegt Pasaules kausu.
Kvalifikācijas pirmā posma turnīri beigsies jūlija sākumā, kad Latvijas vienība spēlēs izbraukumā Nīderlandē un Rīgā uzņems Austrijas izlasi. Trīs pirmo vietu ieguvēji, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt PK finālturnīrā.
Latvijas basketbola izlases sastāvs spēlē pret Poliju:
Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).
