Siliņa: Eiropas drošības un konkurētspējas pamatā ir stipra austrumu pierobeža
Eiropas drošības un konkurētspējas pamatā ir stipra austrumu pierobeža, ceturtdien darba vizītē Briselē uzsvēra Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Kā informēja Valsts kancelejā, Siliņa augsta līmeņa pasākumā Briselē par austrumu robežas reģionu stratēģiju aicināja uz mērķētu un praktisku Eiropas Savienības (ES) rīcību austrumu reģionu atbalstam.
Siliņa uzrunā norādīja, ka Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu ir būtiski mainījis drošības situāciju Eiropā un tieši valstis pie ES ārējās robežas visvairāk izjūt gan militāros, gan ekonomiskos un sociālos riskus.
"Austrumu pierobežas reģioni saskaras ar investīciju kritumu, lēnāku izaugsmi un demogrāfiskiem izaicinājumiem, vienlaikus uzņemoties būtisku slogu visas Eiropas drošības vārdā. Drošai un pārtikušai Eiropai ir vajadzīgi spēcīgi austrumu pierobežas reģioni," uzsvēra premjere.
Viņa arī atzīmēja, ka Latvija iegulda ievērojamus resursus drošībā un reģionu attīstībā, taču tikai ar nacionāliem līdzekļiem nepietiek. Pēc viņas teiktā, ir nepieciešams skaidrs ES atbalsts nākamajā daudzgadu budžetā, īpaši drošībai, investīcijām, uzņēmējdarbībai un cilvēkkapitālam austrumu pierobežā.
Konferencē parakstīta deklarācija par "EastInvest Facility" izveidi, kas ir jauns finanšu instruments austrumu pierobežas reģionu atbalstam un paredz apvienot Eiropas un nacionālo finanšu institūciju spēkus, lai sniegtu mērķētu palīdzību reģioniem, kuri īpaši cieš Krievijas agresijas radīto seku dēļ.
Deklarācijas mērķis ir stiprināt reģionu ekonomisko noturību, piesaistīt investīcijas, atbalstīt uzņēmējdarbību un mazināt drošības risku radītās sekas. Atbalstu nodrošinās aizdevumu, konsultāciju un tehniskās palīdzības veidā, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, izmantojot vienoto "EastInvest" platformu.
Deklarāciju parakstīja Eiropas Investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, "Nordic Development Bank", kā arī citas Eiropas un nacionālās finanšu institūcijas, tostarp Latvijas AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"".
Darba vizītē Briselē Ministru prezidente ceturtdien divpusēji tikās ar Beļģijas premjerministru Bartu de Vēveru, pārrunājot Latvijas un Beļģijas sadarbību ES un NATO drošības jautājumos, kopīgus aizsardzības projektus un sadarbību lielos infrastruktūras projektos.
Tāpat Latvijas valdības vadītāja tikās ar Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu un Eiropadomes prezidentu Antoniu Koštu. Siliņa uzsvēra, ka Eiropas nākotne ir atkarīga no konkurētspējas, uzņēmumu piekļuves kapitālam un spējas ātri pieņemt lēmumus. Viņa arī aicināja mazināt birokrātiju un nodrošināt, lai ES budžets strādā cilvēku, reģionu un drošības labā, īpaši atbalstot austrumu pierobežas valstis.